Leváltották a Digitális Kormányzati Ügynökség vezetőjét

Lenkei Mirtill;Digitális Kormányzati Ügynökséfg;

2026-06-01 14:01:00 CEST

Menesztették Lenkei Mirtill vezérigazgatót, a helyére a hírek szerint az eddigi gazdasági vezérigazgató-helyettest, Kovács Miklóst nevezték ki.

Vezetőváltás történt a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) élén, múlt szerdán menesztették Lenkei Mirtill vezérigazgatót – írja több, egymástól független forrásra hivatkozva a Telex. A portál információi szerint utódja a DKÜ eddigi gazdasági vezérigazgató-helyettese, Kovács Miklós lett.

Kovács Miklósnak a Telexhez is eljutott, csütörtök délelőtti levelében arról írt a DKÜ dolgozóinak, hogy az előttük álló időszak „kiemelt jelentőséggel bír a Társaság jövője szempontjából”, mert „jelenleg két Állami Számvevőszéki ellenőrzés is folyamatban van szervezetünknél, és a közeljövőben további átfogó tulajdonosi átvilágításokra is számítanunk kell”. Mint írta, tudja, hogy ez a munkavállalókra nézve jelentős többletterhelést jelent.

„Ugyanakkor a vezetés és a tulajdonos közös célja a teljes transzparencia megteremtése, valamint a felelős és átlátható gazdálkodás megerősítése. Ennek érdekében elengedhetetlen a tisztánlátás, ezért mindenkitől maximális, proaktív együttműködést, valamint pontos és határidőben történő adatszolgáltatást kérek az ellenőrzést végző szervek felé.”

Kovács a levélben megköszönte a dolgozók munkáját, kitartását és elkötelezettségét, és azt írta, bízik abban, hogy „szakértelmetekre és együttműködésetekre támaszkodva sikeresen végig tudjuk vinni ezt a kihívásokkal teli, ugyanakkor a Társaság stabil és kiszámítható jövőjét megalapozó időszakot”.

A portál felidézi, más kormányzati intézmények élén is változások zajlanak a kormányváltás óta: a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) fejlesztését is felügyelő Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatóját, Both Andrást a Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter korábbi munkahelyéről érkezett Néz Péter váltotta.

A Telex mindkét vezetőváltással kapcsolatban kereste a Tudományos és Technológiai Minisztériumot. A cikk megjelenése után megérkezett válaszukban megerősítették mind a DMÜ, mind a DKÜ vezetőjének leváltását.

„Az új kormányzati struktúra kialakításával és a stratégiai célok újrahangolásával összhangban zajlanak a személyi és szervezeti változások. A mostani döntések is ebbe a folyamatba illeszkednek. A működés folyamatossága valamennyi érintett szervezetnél biztosított, a kitűzött szakpolitikai és fejlesztési célokon a továbbiakban is változatlanul dolgozunk”

– írták.