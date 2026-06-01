Magyar Péter megmutatta az MNB aranyszínű mosdóit

Varga Mihály;MNB;közpénz;Magyar Nemzeti Bank;Magyar Péter;

2026-06-01 19:01:00 CEST

Fontos dolgokra költötték a közvagyont.

Többek között ezekre az „aranyozott” mosdókra ment el 105 milliárd forint közpénz a Magyar Nemzeti Bank felújításakor. Azért égettek el Orbán Viktorék ennyi közpénzt, hogy Matolcsy György Great Gatsby-nek érezhesse magát, mint az 1920-as években New York-ban - posztolta Magyar Péter a Facebookon, mellékelve az említett illemhelyet bemutató videófelvételt.

A miniszterelnök bejárta az ominózus vécét, s látható, hogy a mosdó több eleme valóban aranyból készült (vagy legalábbis aranyszínű), így például a fal egy része, a vécékefetartó, a vécépapírtartó, a vízcsap és a szemetes is aranyban pompázik.

Magyar Péter a videófelvételen elmondja, azért mutatja be ezeket, hogy lássuk, mire ment el Matolcsy György egykori jegybankelnök MNB-jében a pénz különféle haveri cégeken keresztül. Megjegyezte, a lift ennél is hivalkodóbban néz ki.

A kormányfő emlékeztetett, hogy jelenleg is büntetőeljárások vannak folyamatban az ügyben, Varga Mihály jelenlegi MNB-elnök pedig arról tájékoztatta, hogy polgári peres eljárás is folyamatban van, feltűnő értékaránytalanság miatt követel vissza pénzt a Matolcsy-klánhoz tartozó kivitelezőtől. Ezek állásáról a kormányfő a későbbiekben tájékoztatást ígért.

Magyar Péter megjegyezte, az épület egyébként gyönyörű lett, de a Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak bizonyára lesz egy-két szava ehhez az egészhez.