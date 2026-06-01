Magyar Péter megmutatta az MNB aranyszínű mosdóit

Többek között ezekre az „aranyozott” mosdókra ment el 105 milliárd forint közpénz a Magyar Nemzeti Bank felújításakor. Azért égettek el Orbán Viktorék ennyi közpénzt, hogy Matolcsy György Great Gatsby-nek érezhesse magát, mint az 1920-as években New York-ban - posztolta Magyar Péter a Facebookon, mellékelve az említett illemhelyet bemutató videófelvételt.
A miniszterelnök bejárta az ominózus vécét, s látható, hogy a mosdó több eleme valóban aranyból készült (vagy legalábbis aranyszínű), így például a fal egy része, a vécékefetartó, a vécépapírtartó, a vízcsap és a szemetes is aranyban pompázik.
Magyar Péter a videófelvételen elmondja, azért mutatja be ezeket, hogy lássuk, mire ment el Matolcsy György egykori jegybankelnök MNB-jében a pénz különféle haveri cégeken keresztül. Megjegyezte, a lift ennél is hivalkodóbban néz ki.
A kormányfő emlékeztetett, hogy jelenleg is büntetőeljárások vannak folyamatban az ügyben, Varga Mihály jelenlegi MNB-elnök pedig arról tájékoztatta, hogy polgári peres eljárás is folyamatban van, feltűnő értékaránytalanság miatt követel vissza pénzt a Matolcsy-klánhoz tartozó kivitelezőtől. Ezek állásáról a kormányfő a későbbiekben tájékoztatást ígért.
Magyar Péter megjegyezte, az épület egyébként gyönyörű lett, de a Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak bizonyára lesz egy-két szava ehhez az egészhez.Jegybankelnöki aranybudi, VIP-szint, milliós narancsprés – Újabb részletek derültek ki az MNB-székház százmilliárdos felújításárólMagyar Péter közölte, konstruktív és előremutató megbeszélést folytatott Varga Mihállyal