Szatmáry Kristóf lett a Fidesz budapesti elnöke

A Fidesz Budapest választmánya új elnökséget választott a párt fővárosi szervezetének vezetésére. Szentkirályi Alexandra távozik a posztról, a választmány döntése értelmében az új elnök Szatmáry Kristóf lesz – írja a Telex. Szatmáry 2006-tól húsz éven át volt fideszes országgyűlési képviselő, de idén április 12-én 30 százalékos különbséggel kapott ki a XVI. kerületben tiszás riválisától, Szabó Alexandrától. Az országos lista 69. helyén szerepelt, így onnan sem jutott be a parlamentbe.
A választmány döntéséről Renge Zsolt az egyik új alelnök számolt be a Facebook-oldalán. A többi alelnök Szepesfalvy Anna, aki nemrég éppen Szentkirályi Alexandrát váltotta a Fidesz fővárosi frakcióvezetői poszton, illetve Gyepes Ádám, és Lehoczki Ádám lett.A parlamentből kieső Szatmáry Kristóf szerint csak kontraszelekció kell, és újra sikeres lesz a Fidesz
A következő időszakban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél több budapesti polgárral kerüljünk közvetlen kapcsolatba. Szeretnénk olyan politikát képviselni, amely egyszerre épít a jobboldal hagyományos értékeire és ad korszerű válaszokat a főváros előtt álló kihívásokre – írta Renge Zsolt.Szatmáry Kristóf Balásy Gyuláról: 33 éve vagyok Fidesz-tag, de ezzel a csávóval szerintem sosem találkoztamA fideszes Szatmáry Kristóf kapott még nyolcmilliót badacsonyi panziójának fejlesztéséreA Fővárosi Közgyűlés ugyanott folytatta, ahol a választás előtt abbahagyta: politikai kinyilatkoztatásokkal