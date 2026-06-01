Szatmáry Kristóf lett a Fidesz budapesti elnöke

választás;Fidesz;távozás;Szatmáry Kristóf;budapesti elnök;Szentkirályi Alexandra;

2026-06-01 22:22:00 CEST

Szentkirályi Alexandra ezután országgyűlési képviselői feladataira összpontosít.

A Fidesz Budapest választmánya új elnökséget választott a párt fővárosi szervezetének vezetésére. Szentkirályi Alexandra távozik a posztról, a választmány döntése értelmében az új elnök Szatmáry Kristóf lesz – írja a Telex. Szatmáry 2006-tól húsz éven át volt fideszes országgyűlési képviselő, de idén április 12-én 30 százalékos különbséggel kapott ki a XVI. kerületben tiszás riválisától, Szabó Alexandrától. Az országos lista 69. helyén szerepelt, így onnan sem jutott be a parlamentbe.

A választmány döntéséről Renge Zsolt az egyik új alelnök számolt be a Facebook-oldalán. A többi alelnök Szepesfalvy Anna, aki nemrég éppen Szentkirályi Alexandrát váltotta a Fidesz fővárosi frakcióvezetői poszton, illetve Gyepes Ádám, és Lehoczki Ádám lett.

A következő időszakban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél több budapesti polgárral kerüljünk közvetlen kapcsolatba. Szeretnénk olyan politikát képviselni, amely egyszerre épít a jobboldal hagyományos értékeire és ad korszerű válaszokat a főváros előtt álló kihívásokre – írta Renge Zsolt.