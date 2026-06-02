„Üzenhetnek-e a magzatok a szívhangjukkal?” – Újabb vitát váltott ki a szívhangrendelet jövője

abortusz;Paralment;szívhang;Hegedűs Zsolt;

2026-06-02 06:51:00 CEST

Hegedűs Zsolt parlamenti interpellációra adott válaszáról szóló Facebook bejegyzése néhány óra alatt csaknem ezer kommentet generált.

Az egészségügyi miniszter arról beszélt: a korábbi szabályozás „szakmaiatlan, etikátlan és szívtelen” volt, amelyben „a politika megerőszakolta a szakmát”. A Tisza-kormány társadalmi és szakmai párbeszédet ígér az abortuszszabályozás ügyében.

A minisztert a hétfői ülésen kérdező Máthé Zsuzsanna (KDNP) interpellációjában felidézte: az alaptörvény rögzíti azt, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, és a 2022-ben bevezetett szabály szerint az abortuszt kérelmező édesanyákat vizsgáló szülész-nőgyógyászoknak a terhességmegszakítást engedélyező lelet kiállítása előtt szükséges bemutatniuk a magzat szívhangját. Ezért aggasztónak nevezte, hogy az egészségügyi minisztertől olyan kijelentések hangoztak el, hogy "a rendelet megerőszakolta a szakmát", és azt kérdezte: "kaphatnak-e szót még a magzatok, és üzenhetnek-e továbbra is szívhangjukkal".

Hegedűs Zsolt jelezte:

orvosként és keresztényként számára az emberi élet védelme alapvető érték, ugyanakkor a magzati életek védelmét nem politikai jelszónak, hanem valós társadalompolitikai feladatnak tekinti.

A miniszter szerint a korábbi szabályozás „szakmaiatlan, etikátlan és szívtelen” volt, amelyben „a politika megerőszakolta a szakmát”. Bejelentette: társadalmi és szakmai párbeszédet kezdeményeznek a rendelet jövőjéről, mert szerinte az abortusz kérdésében szakmai, morális, etikai és szociálpolitikai konszenzusra van szükség. Mint mondta: a kormány az abortuszok számának csökkentését nem adminisztratív szigorítással, hanem megelőzéssel képzeli el. Hegedűs a parlamentben a szexuális felvilágosítást, a fogamzásgátlás támogatását, a krízishelyzetben lévő nők segítését, a szülőotthonok és az örökbeadás emberséges „előre mozdítását”, valamint a civilek és az egyházak bevonását nevezte a legfontosabb eszközöknek.

Mondatai a közösségi portálon azonnal heves vitát gerjesztett. Sok nő személyes megaláztatásként és lelki nyomásgyakorlásként írta le a szívhangrendeletet, míg mások szerint már az is elegendő indok a fenntartására, ha akár egyetlen magzati életet sikerül megmentenie.

A hozzászólásokban a gyermekvállalási hajlandóságot sokan nem ideológiai, hanem egzisztenciális kérdésnek tartják. Többen arról írtak: a nem kívánt terhességek számát nem a kötelező szívhang-meghallgatás, hanem az elérhető fogamzásgátlás, a szexuális edukáció, a lakhatási biztonság és a stabil egészségügyi ellátás javítása csökkenthetné.

Számos kommentelő kifogásolta azt is, hogy a jelenlegi szabályozás aránytalanul a nőkre helyezi a felelősséget, miközben a férfiak szerepe és felelőssége alig jelenik meg a közbeszédben. Többen sürgették a gyógyszeres abortusz magyarországi engedélyezését és az abortuszhoz kapcsolódó adminisztratív eljárások egyszerűsítését is.

A vitában megszólalt a Másállapotot a szülészetben civil mozgalom is. A szervezet közleményében üdvözölte, hogy a miniszteri válaszban „hangsúlyosan megjelentek a tudományos bizonyítékok, az adatok, valamint a szakmai és társadalmi párbeszéd szempontjai”. Szerintük a nem kívánt várandósságok számát „a nők helyzetének javításával sokkal jobban lehet csökkenteni, mint a szívhangrendelettel”.

A kommentfolyamban ugyanakkor markánsan jelen volt az abortuszellenes álláspont is. Többen hangsúlyozták: szerintük a magzat emberi élet, és már az is elegendő indok a rendelet fenntartására, ha akár egyetlen nő meggondolja magát a szívhang meghallgatása után. Mások keresztény és morális érvekkel támogatták a szabályozást.

Szóba került az egyházak szerepe is: számos hozzászóló éppen azt kifogásolta, hogy az egyházak túlzott befolyást gyakorolnak a reprodukciós kérdésekre, miközben a fogamzásgátlást vagy a szexuális edukációt sok esetben maguk is ellenzik.