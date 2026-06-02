Két helyen is medvét észleltek az Aggteleki Nemzeti Parkban

Barnamedvét észleltek vasárnap az Aggteleki Nemzeti Park északi részén, a Szögliget és Bódvaszilas települések közötti erdőterületen, valamint a déli részén, Égerszög külterületén – derül ki a nemzeti park közösségi oldalán közzétett figyelmeztetésből.
A bejegyzésben az áll, hogy Szögliget térségében szombaton az éjszakai órákban, vagy attól valamivel későbbi időpontban járhatott az állat a körülményekből ítélve, míg az égerszögi észlelés nem sokkal éjfél után történt. Nem zárható ki, hogy mindkét esetben ugyanaz a medve tűnt fel. Szögliget térségében egy kiránduló, míg Égerszögnél az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja észlelte az állatot.
A nemzeti park területén 2026. május 9-én fotózott le egy medvét a vadkamera az idén először, Égerszög térségében. Az állat vagy állatok mozgásáról jelenleg nincs több információ.
Az Aggteleki Nemzeti Park medvékhez kapcsolódó biztonsági ajánlásai itt találhatók.Népszerű kirándulóhelyen bukkant fel egy medve Nógrád megyébenVeresegyház és Csomád között bandukolt a Hungaroringnál feltűnt medve