Két helyen is medvét észleltek az Aggteleki Nemzeti Parkban

figyelmeztetés;medve;Aggteleki Nemzeti Park;

2026-06-02 08:48:00 CEST

Nem zárható ki, hogy mindkét esetben ugyanaz az állat tűnt fel.

Barnamedvét észleltek vasárnap az Aggteleki Nemzeti Park északi részén, a Szögliget és Bódvaszilas települések közötti erdőterületen, valamint a déli részén, Égerszög külterületén – derül ki a nemzeti park közösségi oldalán közzétett figyelmeztetésből.

A bejegyzésben az áll, hogy Szögliget térségében szombaton az éjszakai órákban, vagy attól valamivel későbbi időpontban járhatott az állat a körülményekből ítélve, míg az égerszögi észlelés nem sokkal éjfél után történt. Nem zárható ki, hogy mindkét esetben ugyanaz a medve tűnt fel. Szögliget térségében egy kiránduló, míg Égerszögnél az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja észlelte az állatot.

A nemzeti park területén 2026. május 9-én fotózott le egy medvét a vadkamera az idén először, Égerszög térségében. Az állat vagy állatok mozgásáról jelenleg nincs több információ.

Az Aggteleki Nemzeti Park medvékhez kapcsolódó biztonsági ajánlásai itt találhatók.