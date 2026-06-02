Nagy Ervin egy kicsit mégis színész marad

politika;színház;Nagy Ervin;Tisza Párt;

2026-06-02 14:19:00 CEST

Egyelőre egy magánszínházi produkcióról van szó.

Az Egy életünk című életrajzi stand up est keretében egyelőre továbbra is fellép Nagy Ervin. A feleségével, Borbély Alexandrával közös produkcióban a tervek szerint havonta kétszer lesz látható a színész a MOMKult színpadán. Az időközben képviselői és kulturális államtitkári feladatokat is vállaló Nagy Ervin nemrég jelentette be, visszavonul a színészettől politikusi teendőire hivatkozva. Ez többek között Pintér Béla társulatában két szerepet is érint.

A hírrel kapcsolatban a Portnak az Egy életünk rendezője, Lévai Balázs úgy nyilatkozott, egy állami támogatás nélkül készült, magánszínházi produkcióról van szó, így ő a maga részéről nem érzi összeférhetetlennek a döntést. Hozzátette, számítanak rá, hogy a képviselői és államtitkári teendők Nagy Ervin minden idejét felőrlik majd, de egyelőre próbálják magukat az előzetes tervekhez tartani a havi két előadással.

Nagy Ervin még a parlament alakuló ülésének a napján, május 9-én jelentette be, hogy felfüggeszti a színészi munkáját a politikai szerepvállalás miatt. A Tisza-kormányban, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumában lett az övé a kultúráért felelős államtitkári poszt.