Demeter Szilárd távozott a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről

lemondás;Demeter Szilárd;Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ);

2026-06-02 11:03:00 CEST

Döntését azzal indokolta, hogy nem akar a továbbiakban az ügynökség operatív feladataival és projektjeivel foglalkozni.

Június 1-el távozott a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) éléről Demeter Szilárd, az igazgatótanács elnöke, az erről szóló értesülést az érintett megerősítette a 444-nek.

Demeter Szilárd állítása szerint azért mondott le, mert nem akar a továbbiakban az ügynökség operatív feladataival és projektjeivel foglalkozni.

A portál úgy tudja, régóta konfliktusai voltak az igazgatótanács többi tagjával.

Demeter marad viszont az ügynökséget alapító és felügyelő Magyar Kulturáért Alapítvány kuratóriumának élén, legalábbis ameddig az még létezik. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn ugyanis azt nyilatkozta, hogy azokat a közérdekű alapítványokat, amelyek nem egyetemeket működtetnek, nyár végéig megszüntetik.

Demeter ez alapján arra készül, hogy az MKA sem éli meg az őszt. Hangsúlyozta, hogy az alapítványra és annak vezetésére vagyonmegőrzési kötelezettség vonatkozik, és ennek szellemében készülnek átadni az alapítvány kezelésében álló vagyontárgyakat az új vagyonkezelőnek.