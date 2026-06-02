Úgy tűnik, kirúgási hullám kezdődött Orbán Anita Külügyminisztériumában

elbocsátás;Külügyminisztérium;közigazgatás;

2026-06-02 18:09:00 CEST

A tárcavezető korábban azt mondta, nem lesz tisztogatás.

A Külügyminisztériumban zajló belső átvilágítás és intézményi átszervezés.nyomán 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezzük. A döntést 38-an már el is fogadták – jelentette be keddi Facebook-videójában Velkey György László, a tárca parlamenti államtitkára, reagálva a Telex cikkére, amely több külügyminisztériumi dolgozóra hivatkozva arról írt, közös megegyezésről szóló felmondásba bújtatott kirúgások folynak a tárcánál.

Facebook-videójában Velkey György László a 200 fős leépítésről felröppenő híreket cáfolta. Közlése szerint az ezer fős külügyminisztériumi állományból azok érintettek, akik Szijjártó Péter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a tárca politikai vezetésében. Mindenkivel leültek és indokolták, miért döntöttek az elválás mellet. – Ez nem tisztogatás, hanem korrekt, emberi bánásmód, és kiállás azok mellett, akik napi szintű elszenvedői voltak, akár félreállított diplomataként, akár állampolgárként mindannak, ami az elmúlt években a minisztériumban történt – hangsúlyozta az Orbán Anita vezette Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Egy érintett, aki korábban Szijjártó Péter kabinetjében adminisztratív feladatokat látott el, a Telexnek azt mondta, a kormányváltás után hetekig nem kaptak tájékoztatást a jövőjükről, majd május 28-án a személyügyi főosztályon átadtak neki egy dokumentumot a közös megegyezéssel történő távozásról. Állítása szerint a papírt nem vihette magával, és nem kapott egyértelmű választ arra, mi történik, ha nem írja alá. Egy másik, hat éve a minisztériumban dolgozó megszólaló méltatlannak nevezte az eljárást. Azt mondta, indoklás nélkül kérték arra, hogy egy órán belül írja alá a közös megegyezéses felmondását. Úgy tudta, egy napon 70, másnap további 30 munkatársat bocsátottak el így.

A Külügyminisztérium a Telex kérdésére még nem közölte, hány embert érint az egész, de most alakítják ki a működéshez szükséges vezetői és szervezeti kereteket, ez pedig személyi döntésekkel is jár. A tárca azt írta, minden döntés egyedi mérlegelés alapján születik, az érintettekkel személyesen egyeztetnek, és figyelembe veszik az élethelyzetüket, valamint szociális körülményeiket. Cáfolták, hogy az érintetteket eltiltanák a közigazgatási állásoktól. Válaszuk szerint a változások elsősorban a vezetés közvetlen munkájához kapcsolódó pozíciókat érintik, nem a minisztérium adminisztratív feladatellátását.

Velkey György László parlamenti államtitkár a Telexnek azt mondta, a minisztérium néhány tucat, Szijjártó Péter, valamint a korábbi parlamenti és közigazgatási államtitkárok kabinetjében dolgozó ember munkaviszonyának közös megegyezéses megszüntetését kezdeményezte. Szerinte ők az utolsó ciklusban dolgoztak a volt külügyminiszter mellett, ami „szakmailag vállalhatatlan”. Orbán Anita külügyminiszter korábban a Válasz Online-nak azt mondta: nem terveznek politikai alapú kirúgásokat, és nem önmagában az számít majd, ha valaki végigdolgozta a Szijjártó-érát, hanem a szakmai felkészültség és az integritás. 2014-ben, Szijjártó Péter miniszteri kinevezése után 220 alkalmazottat bocsátottak el a minisztériumból.