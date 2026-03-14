"Teljes a káosz" - Lázár javaslatáról vitáztak a Parlamentben

Az ellenzékiek több ponton bírálták Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatát a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel kapcsolatban az Országgyűlés szerdai ülésén. Bárándy Gergely, az MSZP egyik vezérszónoka szerint teljes a káosz a közigazgatásban, a módosítás pedig pótcselekvés. Rubovszky György, a KDNP vezérszónoka erre úgy reagált, hogy a javaslat minden, csak nem a közigazgatás leépítése, megrendítése.