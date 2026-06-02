Tarr Zoltán közölte, két lépésben alakítják át a közmédiát

Európai Bizottság;közmédia;társadalmi egyeztetés;Tarr Zoltán;Michael McGrath;

2026-06-02 14:23:00 CEST

Ennek részeként társadalmi egyeztetést is indítanak.

Két lépésben alakítjuk át a közmédiát, ennek részeként társadalmi egyeztetést is indítunk arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata – jelentette be Tarr Zoltán kedd délután a Facebook-oldalán.

„A szakemberek és a társadalom bevonására, párbeszédre van szükség: többek között erről beszéltem Michael McGrath-tal, az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával, aki az évente esedékes jogállamisági jelentés előkészítése keretében látogatott el minisztériumunkba” – idézte fel bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Hozzátette, a tárgyaláson elmondta azt is, tudják, hogy az emberek azonnali változást akarnak a közmédia ügyében, ezen az úton el is indultak, de ezt a változást a törvények, az Alkotmány betartásával tehetik meg.

– Beszéltünk arról is, hogy a közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdtük munkánkat. Ennek végén egy olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is

– hangsúlyozta.

A közmédiának – folytatta Tarr Zoltán – az embereket kell szolgálnia, nem a politikusokat és nem hatalmi érdekeket, ezt felejtették el sokan az elmúlt években.

„Az előremutató találkozón ebben mind egyetértettünk. A közmédia függetlensége mellett a teljes magyar sajtó helyzete fontos számunkra: Magyarország szabad, független médiát érdemel, nem háborús hergelést és hazugságokat. A sajtóetika szabályai szerint működő, független magyar újságírók pedig azt, hogy 16 év után végre már nem egy őket lehallgató, kémlelő, elnyomó rendszer alatt dolgoznak, hanem egy szabad országban szolgálhatják tovább a nyilvánosságot” – zárta bejegyzését a miniszter.