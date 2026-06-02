Cenzúrázta a Sándor-palota Sulyok Tamás interjúját, Novák Katalin nevét is kihúzták a szövegből

cenzúra;Sándor-palota;Sulyok Tamás;

2026-06-02 17:02:00 CEST

Az államfő hivatala egyelőre nem reagált, miért maradt ki több releváns részlet is.

A Sándor-palota úgy közölte magyarul Sulyok Tamás német lapnak adott interjúját, hogy a fordításból kimaradt Novák Katalin neve és több eredeti kérdés is – írja a Telex.

A lap szerint a válaszok megtalálhatók a hivatalos magyar változatban, de más kérdések alatt, a kontextushoz igazítva. A Cicero egyik kérdésében Sulyok Tamás hivatali elődjét, Novák Katalint említette, aki a kegyelmi ügy után bukott meg. A Sándor-palota fordításában ez a kérdés nem így szerepel, Novák Katalin neve pedig eltűnt. Emellett kimaradt az a kérdés is, amiben a német lap azt állította, hogy a brüsszeli uniós intézmények többször jogállamisági sérelmekkel vádolták Orbán Viktor kormányát.

A lap kereste a Sándor-palotát, hogy miért húzták ki a szövegből a korábbi köztársasági elnök nevét, de válasz egyelőre nem érkezett.