Cenzúrázta a Sándor-palota Sulyok Tamás interjúját, Novák Katalin nevét is kihúzták a szövegből

A Sándor-palota úgy közölte magyarul Sulyok Tamás német lapnak adott interjúját, hogy a fordításból kimaradt Novák Katalin neve és több eredeti kérdés is – írja a Telex.
A lap szerint a válaszok megtalálhatók a hivatalos magyar változatban, de más kérdések alatt, a kontextushoz igazítva. A Cicero egyik kérdésében Sulyok Tamás hivatali elődjét, Novák Katalint említette, aki a kegyelmi ügy után bukott meg. A Sándor-palota fordításában ez a kérdés nem így szerepel, Novák Katalin neve pedig eltűnt. Emellett kimaradt az a kérdés is, amiben a német lap azt állította, hogy a brüsszeli uniós intézmények többször jogállamisági sérelmekkel vádolták Orbán Viktor kormányát.
A lap kereste a Sándor-palotát, hogy miért húzták ki a szövegből a korábbi köztársasági elnök nevét, de válasz egyelőre nem érkezett.Sulyok Tamás: Nem vagyok senkinek a bábja