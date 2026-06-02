Kormányhivatali vizsgálat indul a Hatvanpusztán elpusztult zebrák miatt

zebra;kormányhivatal;Hatvanpuszta;

2026-06-02 17:18:00 CEST

Kiderülhet, hogy vajon ólommérgezés okozhatta-e az állatok elhullását.

Közigazgatási eljárást indított a Fejér Vármegyei Kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság három elpusztult zebrájának ügyében - írja a Telex.

A vizsgálatnak kell tisztáznia azt is, mi okozta az állatok elhullását, mi történt a tetemekkel.

A kormányhivatal a lapnak azt közölte, hogy az állatok elhullásának körülményeit, az állati melléktermék kezelésének, valamint az állategészségügyi nyilvántartás bejelentésének megfelelőségét vizsgálják. A jogszabály alapján a vadásztársaságnak nyolc napon belül kellett jelentenie, hogy a tízből három zebra elpusztult, de az eljárásból derülhet ki, hogy ez megtörtént-e. A vizsgálat választ adhat arra a nyilvánosságban keringő feltételezésre is, hogy a zebrák ólommérgezésben pusztultak el. A vadásztársaság a hatvanpusztai birtoktól nem messze tart egzotikus állatokat, köztük antilopokat, bölényeket és zebrákat. A társaságnak 2017 óta van zebrája, a többi zebra pedig 2024 májusában került hozzá.

Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő korábban állatkínzás gyanúja miatt tett feljelentést, mert a Hatvanpusztáról készült felvételeken kevesebb zebrát látott. A rendőrség az első feljelentést elutasította, a másodiknál feljelentés-kiegészítést rendelt el, vagyis adatokat gyűjt, mielőtt döntene arról, indul-e büntetőeljárás.