Kiderült, hogy hívják a hatvanpusztai zebrákat

zebra;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2026-02-06 10:38:00 CET

Azt továbbra sem tudni, hol van most Szuszi, Pizsi, Pulcsi, Lolka, Bolka, Pacsi, Bendegúz és Tihamér.

Már a hatvanpusztai zebrák nevét is tudni, csak az nem világos, hogy Szuszi (az egyetlen kanca), Pizsi, Pulcsi, Lolka, Bolka, Pacsi, Bendegúz és Tihamér közül hányan vannak még életben és a maradékukat melyik közeli állattartó telepre vitték – közölte egy hozzá eljuttatott dokumentum alapján Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő bejegyzésében azt ígérte, megpróbálják kideríteni ezt, mert

„egyrészt tartozunk nekik ennyivel, másrészt a szegény párák mára az eszement, abszurd rendszer szimbólumává váltak és ez még inkább így van, ha igazak a hozzám eljutott információk”.

Hadházy felidézte, pár napja számolt be arról, hogy a bicskei rendőrök annak ellenére sem hajlandóak megkérdezni Mészáros Lőrincet, megvannak-e még a zebrák, hogy többen is azt állították, egy részüket levadászták. Kiemelte, az, aki az állatok nevét tartalmazó dokumentumot eljuttatta hozzá, javasolta, hogy kérdezzen rá a NÉBIH-nél, a hatóság lóinformációs rendszere szerint a csíkos lovak megvannak-e még, és ha igen, hol legelésznek – a zebrák ugyanis lovaknak számítanak, szerepelniük kell az adatbázisban. Megjegyezte, a lebutított, a Lótenyésztők Szövetsége honlapján elérhető nyilvános rendszerben nem szerepelnek, pedig néhány más zebra megtalálható ott. A nyilvános adatbázisban amúgy sem szerepel a tartási hely, a tulajdonos és a regisztráció dátuma, csak az állatok neve.

Az ott szereplő 15 állat között viszont nem találhatóak meg az általa megismert nevek

– a politikus úgy véli, ez jelentheti azt, hogy tényleg levadászták őket, de azt is, hogy csak valamiért nem kerültek át a NÉBIH adatbázisából.

Hadházy Ákos posztjában kiemelte, bízik abban, hogy a helybéliek segítenek majd tisztázni az állatok sorsát. „Sajnos aki állítása szerint tudja, hogy pontosan hová vitték a megmaradt állományt, nem meri elmondani. A többiek pedig csak az elhullásról (levadászásról) és elszállításról tudtak, a célállomásról nem. De egyszer biztosan kiderül a sorsuk, egy kormányváltás esetén biztosan – hiszen ahogy mondtam Pulcsi és a többiek szimbólumok immár” – zárta bejegyzését a képviselő.