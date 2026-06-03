A bulinak vége, nem szórhatják többé csak úgy a pénzt az eddig évi kilencmilliárd forintba kerülő parlamenti képviselők

körkép;költségcsökkentés;parlamenti képviselők;pénzszórás;Tisza Párt;

2026-06-03 05:55:00 CEST

Évente legalább kilencmilliárd forint ment el a parlamenti képviselők juttatásaira, vagyis benzinre, lakhatásra és alkalmazottakra. A Tisza párt most jelentős csökkentést javasol.

2023 és 2025 között több mint 660 milliót költöttek benzinre a képviselők, míg évente körülbelül 700 millió és 1 milliárd közt lakás és ingatlanbérlésre. Alkalmazottakra pedig csak 2023-ban 7,5 milliárdot – derült ki lapunk által 2024 és 2026 közt kikért közérdekű adatigényléseiből, amelyeket most összesítettünk, hogy képet kapjunk a kiadásokról.

Ezek alapján tehát évente legalább 9 milliárdot költöttek a parlamenti képviselők juttatásaira a költségvetésből. Ám ez most megváltozik, mivel a Tisza Párt törvényjavaslata jelentősen csökkentené az országgyűlési képviselőknek járó juttatásokat, fizetéseket és a parlamenti frakciók állami támogatását.

Ami a lakhatási támogatást illeti, a ráfordítható keret mintegy 31 százalékkal csökkenne: a jelenlegi havi 763 800 forintról 523 800 forintra. Ebből a keretből bérelhetnek lakást vagy szállodai szobát azok a képviselők, akiknek nincs budapesti ingatlanuk. 2025-ben például 112 képviselő élt ezzel a lehetőséggel a 199-ből. Az egykori fideszes képviselő, Jakab István például havonta 534 ezerért bérelt egy 69 négyzetméteres budapesti ingatlant. Horváth László volt drogügyi biztos pedig egy 36 négyzetméteres lakást bérelt havonta 192 ezerért. Egyébként átlagosan 350-450 ezer forint körül béreltek lakást a képviselők. Ezek az összegek bőven meghaladták az átlagos lakásbérleti díjakat.Az ingatlan.com 2025 júliusi adatai szerint a fővárosi kiadó lakások havi bérleti díja átlagosan 250 ezer forint körül volt.

Az irodabérlésre fordítható összeg még nagyobb mértékben, 52 százalékkal mérséklődne.

Jelenleg egy képviselő havi 2,2 millió forintos keretből működtethet egy vagy több irodát az országban, ezt a javaslat 1,05 millió forintra csökkentené.

Az irodabérlésnél a 2025-ös aranyérmes a párbeszédes Szabó Rebeka volt, aki havonta több mint 1,5 millióért bérelt egy 126,5 négyzetméteres irodát, ami a Párbeszéd székhelyén található. A Fidesz képviselői 2022 legvégén egyhangúan lemondták az összes irodabérlési szerződést, ami mögött vélhetően az a jogszabály állt, miszerint ha a képviselők lemondanak valamely juttatásról (vagy annak egy részéről), annak összege a frakcióhoz vándorolhat.

Ez most szintén változik, a törvényjavaslat egy másik fontos eleme, hogy megszüntetné ezt a lehetőséget, vagyis azt, hogy képviselők és a parlamenti frakciók a fel nem használt támogatásaikat átadhatják saját pártjuknak. A Tisza szerint ez lehetővé tette, hogy a parlamenti működésre szánt közpénzek közvetve pártfinanszírozásként jelenjenek meg. A jövőben a megmaradt összegek nem a pártokhoz, hanem az Országgyűlés Hivatalán keresztül a központi költségvetésbe kerülnének vissza.

A képviselők munkáját segítő alkalmazottak foglalkoztatására biztosított keret közel 31 százalékkal lenne alacsonyabb. A mostani havi 7,2 millió forintos bérkeret helyett 5 millió forintból lehetne munkatársakat alkalmazni. A Fidesz esetében 2024-ben nyolc hónap alatt összesen több mint bruttó 3,5 milliárdot, 2023-ban pedig közel bruttó 4,5 milliárd forintot költött alkalmazottakra. (Az ő esetükben nem lehetett látni az egyéni lebontást.) De mondjuk a KDNP esetében lehet tudni, hogy csak Rétvári Bence 2024-ben nyolc hónap alatt 36,4 milliót fizetett alkalmazottak után a központi költségvetésből.

A mobiltelefon-használat külön költségtérítését teljesen megszüntetnék.

A parlament továbbra is biztosítaná a készüléket és az előfizetést, azonban a szolgáltatás költségét már nem külön közpénzből fizetnék, hanem levonnák a képviselő tiszteletdíjából.

Az üzemanyag-támogatások rendszerét is átalakítanák. Jelenleg a budapesti képviselők havi 2500 kilométerre elegendő üzemanyag-támogatásra jogosultak, míg a vidéki képviselők a lakóhelyük és Budapest közötti távolságtól függően ennél jóval magasabb keretet is kaphatnak. A sajtó korábbi számításai szerint ez a támogatás a jogosultságtól függően nagyjából havi 92 ezer és 350 ezer forint közötti összeget jelenthetett. A Tisza javaslata megszüntetné a budapesti képviselők 2500 kilométeres üzemanyag-keretét, ugyanakkor lehetővé tenné, hogy az erre szánt összeget azok is felhasználhassák, akik tömegközlekedéssel utaznak.

A javaslat a képviselői fizetéseket is csökkentené. Jelenleg az alapilletmény az előző évi országos átlagkereset háromszorosának felel meg. A Tisza ezt a szorzót 3-ról 1,8-ra mérsékelné, ami az alapfizetés esetében 40 százalékos csökkenést jelentene. Például a képviselők havi bruttó tiszteletdíja így 2 182 488 forintról 1 309 493 forintra csökkenne. Az Országgyűlés elnökének fizetése 35 százalékkal, az alelnökök javadalmazása 28 százalékkal mérséklődne. A frakcióvezetők bére 20 százalékkal, a frakcióvezető-helyettesek fizetése 15 százalékkal csökkenne. A parlamenti jegyzők esetében a visszaesés 22 százalékos lenne. A törvényjavaslatot egyébként két Tisza Párthoz tartozó országgyűlési képviselő, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi-Kerekes Kinga nyújtotta be a parlamentnek. Indoklásuk szerint a kiadások visszafogásában éppen a képviselőknek és a frakcióknak kell élen járniuk, mivel feladatuk, hogy példát mutassanak a közhatalmat gyakorló állami intézmények számára a takarékos gazdálkodás terén.