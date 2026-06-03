Az Integritás Hatóság beadványára újra elkezdődött a nyomozás Deutsch Tamás öccse ügyében

Magyarország;nyomozás;újraindítás;nyomozás megszüntetése;túlárazás;2023-as atlétikai vb;Integritás Hatóság;Deutsch Péter;

2026-06-03 05:30:00 CEST

Még 2022-ban a budapesti atlétikai világbajnokságra előtt 51-szeres túlárazással készítettek fel 400 versenybírót egy 260 milliós szerződés alapján. A rendőrségnél korábban valamiért gyorsan megszüntették az eljárást.

A 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságot szervező cégnek az évek során két vezetője is volt. A korábbi ügyvezető, aki még a megméretés előtti évben, 2022-ben váratlanul távozott a posztjáról, az utolsó munkanapjainak egyikén még aláírt egy 260 millió forint plusz áfa értékű megállapodást 400 versenybíró kiképzéséről – posztolta az Integritás Hatóság (IH) a Facebook-oldalán a nevet nem említve, de az előzmények alapján Deutsch Péter, azaz a Fidesz EP-képviselője, Deutsch Tamás öccse ügyében újraindult nyomozásról.

Az IH csokorba szedte, hogy mi kelt gyanút.

Egy versenybíró kiképzése a szerződés szerint nagyjából 650 ezer forintba került. Ugyanakkor a Magyar Atlétikai Szövetség saját, nyilvános adatai szerint ez a díj 2017-ben mindössze 12 700 forint volt. Valamiért 51-szeresére drágult a képzés.

A nettó szerződéses összeg 260 millió forint lett . Ez épp csak elfér a 262,485 millió forintos uniós értékhatár alatt, amely felett kötelező lett volna nyilvános közbeszerzést kiírni. Közbeszerzés így nem volt.

A vb-t szervező cég a megbízást azzal a Magyar Atlétikai Szövetséggel kötötte, amely egyúttal 9%-os tulajdonosa is a cégnek. A maradék 91 százalék az államé.

Arra nem volt korábban bizonyíték, hogy a 400 fő el is végezte volna a képzést.

Csaknem három évvel ezelőtt a Népszava is beszámolt arról, hogy különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával rendelt el nyomozást a BRFK gazdasági bűnözés elleni főosztálya Deutsch Péter korábbi válogatott magasugró, Deutsch Tamás öccsének 260 milliós szerződése miatt. Előzőleg Vadai Ágnes akkori DK-s országgyűlési képviselő írásbeli kérdéssel fordult legfőbb ügyészhez, aki akkor még Polt Péter volt. A politikus arról érdeklődött, hogy sértett-e jogszabályt az atlétikai világbajnokság szervezőcégének volt vezetője, aki az utolsó munkanapján közbeszerzési eljárás nélkül kötött egy 260 milliós szerződést. A Budapest 2023 Nonprofit Zrt. távozott vezetője 400 versenybíró képzésével bízta meg a Magyar Atlétikai Szövetséget (MASZ).

Az ügyben indult nyomozást a hatóságok rövid úton megszüntették. Az IH hivatalos beadványban, tételesen kifogásolta a nyomozás hiányosságait, így megjelölték, hogy nem hallgattak meg tanúkat,, nem szereztek be szakértői véleményt, kihagyták a vagyoni vizsgálatot, ezért kezdeményezték az eljárás folytatását. Ennek nyomán a vizsgálat azóta is folyamatban van.

Az ügyben volt még egy csavar 2023 októberében, Deutsch Péter ugyanis az ügy ellenére akkor vezérigazgatóként folytathatta a munkáját a MASZ-ban, amelynek főtitkári tisztsége megszűnt. Egy másik hír is borzolta a közvéleményt, amely szerint az általa vezetett cég 664 millió forint közpénzzel támogatta a bátyja, a fideszes EP-képviselő Deutsch Tamás klubját, az MTK-t, amelynek Deutsch Péter egyébként az ügyvezető elnöke is egyben. Ha mindez nem lett volna elég, 2024. augusztus 20-án az Orbán-kormány honvédelmi minisztere javaslatára Deutsch Pétert lovagkereszttel tüntették ki.