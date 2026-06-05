Posta Marianna versei

szerelem;tánc;versek;

2026-06-05 09:54:00 CEST

Refrén; A hipotézis bizonyítás hiányában félresiklott, az áldozatok száma nem csekély

Refrén

Tedd fel az előző életed.

Nem baj, ha a lemeztű remeg –

hamarosan ennek is vége lesz.

Egy bárban ülök.

Te pörgeted.

Táncolsz.

Én éneklek,

mert képzeletben trubadúr vagyok,

és a slágereim: életek.

Most a tied.

Ez a sláger halhatatlan – mondod –,

örökzöld.

Ugye, az ég kék?

Holdig rágod a körmöd.

A vinil meg a szaru rokonok-e.

A refrén egy pohár alján úszik.

Nem tudom,

kettőnk közül ki írta.

A bár fényei félmondatok.

Nézem,

ahogy lerágott körmeid között

összetörik a lemez.

Kiéghet-e, ami örök?

Te a kabátodat keresed,

én a mondat végét.

Kint esik,

vagy csak a fény csorog.

A pulton hagyott apró

kézmeleg.

A hajadban a füst

félbehagyott dallam.

Az este szétnyílik,

mint egy mondat,

amit sosem mertünk

kimondani teljesen.

A hipotézis bizonyítás hiányában félresiklott, az áldozatok száma nem csekély

A szerelem svédasztal,

végtelenítve. Szeretjük

a svédasztalokat, és a végtelen

is olyasmi, amit szeretnénk

a szerelemmel társítani.

Ha épp nem vagyunk

se vegák, se gluténérzékenyek, minden feltétet

nyugodt szívvel fogyaszthatunk az adott feltételek

mellett, avagy feltétlenül

válogathatunk a szerelem végtelenített

svédasztaláról.

A tálalás is számít,

pláne, ha a csók, a bűntudat

és a szénhidrát egyazon tálcán

érkeznek, és nem mindegy, hogy a fedő alatt

harag vagy empátia gőzölög.

Fontos, mit hogy vesz be a gyomrunk,

először jöhetnek a nehezebb,

az estéhez közeledve meg az emészthetőbb

dolgok. Ne feküdjünk le

haraggal.

A harag a kimondatlan mondatok

savtúltengése, amit a test

holnapra elfelejt, de a gyomor

őriz, mint egy sértett szerető.

Ha minden, amit

lenyelünk, visszakérdez.

Ott kérdez vissza, ahol a vágy

lassan emésztődik, mint egy nehéz,

ünnepi vacsora;

ott, ahol a desszert, a mondatok alján

összegyűlt csend.

Ha a megbocsátás

nem több, mint a szervezet öngyógyító folyamata,

hogy ez a végtelenített

svédasztal végül nem is

az ételről szól, hanem arról, hogy hányféleképp tudunk

éhesek maradni.