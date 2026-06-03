Civil roma szervezetek vezetőivel egyeztetett az oktatásügyi miniszter

romák;civil szervezetek;Lannert Judit;

2026-06-03 12:24:00 CEST

A megbeszélésen a tankönyvek, a szegregáció csökkentése és a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés is szóba került.

Civil roma szervezetekkel kezdett párbeszédet az oktatási és gyermekügyi miniszter.

Lannert Judit egy Facebook-posztban azt írta, elsőként Rézműves Melindával, a Romano Kher, Daróczi Annával, a Romaversitas, valamint Horváth Aladárral, a Roma Parlament képviselőjével ült le egyeztetni. A tárcavezető szerint a megbeszélésen többek között arról is szó volt, hogy a tankönyvekben sokkal jobban meg kell jeleníteni a magyar társadalom sokszínűségét, valamint a nemzetiségek, köztük a romák kultúráját.

A tájékoztatás szerint sok témát érintettek, de talán a legfontosabb közös cél szerinte az, hogy minden gyermeknek járjon esély a jó oktatásra, függetlenül attól, hová született és milyen háttérrel rendelkezik. A miniszter reméli, hogy a párbeszéd a többi civil roma szervezettel is folytatódik, és hozzájárulhat egy olyan roma platform kialakulásához, amely a szegregáció csökkentését, a valódi esélyek megteremtését és a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést szolgálja.