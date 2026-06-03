Magyar Péter mélyen benyúlna a polgármesteri zsebekbe, kitört a felháborodás

polgármester;körkép;felháborodás;fizetéscsökkentés;Tisza-kormány;

2026-06-03 10:27:00 CEST

Tiltakoznak tervezett fizetéscsökkentésük ellen az általunk megkérdezett polgármesterek. Ha az ígéretet valóra váltják, a települések első számú vezetői a bérlista hetedik-nyolcadik helyén foglalnának helyet.

Rengeteg településvezető húzta fel a szemöldökét, amikor Magyar Péter a kampányígéretéhez híven nekifogott a politikusi, köztük a nem is kormányzati alkalmazott polgármesterek fizetéscsökkentésének – állította Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökségi tagja. – Többen arra hivatkoztak, hogy a polgármesterek, illetve általában a politikusok a hivatalosnál jóval többet kerestek, magyarán loptak, ami felháborított. Áprilisban egy olyan rendszerváltásra szavaztam, ahol a politikusokat is tisztességesen megfizetik, mert nekik nemet kell mondaniuk minden kísértésnek, a tolvajoknak pedig nem a fizetését csökkentik, hanem lecsukják őket – mondta. Márki-Zay Péter hozzátette: egyetlen fizetésből élő munkavállaló sem örül, ha csökken a fizetése, s a településvezetők 2024-ben egy teljes ciklusra kaptak megbízást a választóktól, adott fizetéssel és feltételekkel. Ezt csökkenteni olyan, mint bárki másnak a fizetését visszavágni, nem véletlenül védi a törvény a munkavállalókat az egyoldalú fizetéscsökkentéstől.

A legnagyobb probléma a tervezett csökkentéssel az, hogy felborítaná az eddigi hivatali bérhierarchiát, a települések első számú vezetői a bérlista hetedik-nyolcadik helyén foglalnának helyet

– fogalmazott Máté Antal, Nyírbátor polgármestere. Ráadásul, ha a kezelésükben lévő intézményeket is nézi, még rosszabb a helyzet, hiszen egy mesterpedagógus kategóriában lévő beosztott óvónő is többet keresne a polgármesternél. Hozzátette: ha valóban a 2024 novembere előtti állapotokat akarja visszahozni a Tisza-kormány, azzal gyakorlatilag megfelezné a mostani polgármesteri fizetéséket. – Nem szabad elfelejteni, hogy korábban évekig nem rendezték a településvezetők bérét, ami ezért nagyon elmaradt a versenyszféra számaitól. Onnantól, hogy az átlagbérekhez kötötték és megemelték – első ránézésre drasztikusan – a polgármesterek fizetést, valójában csak korrigálták a korábbi elmaradást – tette hozzá. – Lehet azt mondani, hogy havi bruttó kétmillió forint egy ilyen tizennégyezer fős kisvárosi polgármester fizetésének sok, de nem sokkal több, mint az általunk működtetett intézmények első számú vezetőinek a fizetése. A kampányban azt az ígéretet kaptuk, hogy nem döntenek önkormányzatokról az önkormányzatok nélkül, márpedig ez pontosan az a barátságtalan lépés lenne – fogalmazott Máté Antal.

– Nem a polgármesterek fizetése a legsúlyosabb kérdés, társadalmi szempontból semmiképpen sem, sokkal lényegesebb, hogy például a közoktatási feladatokat visszaadják-e az önkormányzatoknak. Mi az államnak azon többet is tudnánk spórolni, mint amennyi a fizetésünk, hiszen onnantól nyilván azoknak az irányítása, szervezése is polgármesteri feladat lesz, nem kell egy külön tankerületet fizetni. Azt kell vizsgálni, hogy mennyi feladatot látunk el egy kistelepülésen, egy kisvárosban, egy nagyvárosban, egy megyeszékhelyen, egy fővárosban, milyen rendszereket működtetünk, és ahhoz képest mennyi a feladat és mennyi a fizetés. Nálunk van szegregátum, ipari park, turizmus, tehát egy csomó ágazat, amit viszünk, mert olyan a település adottsága, máshol meg egy 20 ezres városban alig történik valami. Vagyis nehéz megítélni, és teljesítményarányos béreket kialakítani ezen a területen is – osztotta meg egy szabolcsi település vezetője.

– Mielőtt 2014-ben Siófok független polgármestere lettem, előtte 25 évig egyenruhában szolgáltam a hazámat, feltételezem, nem kell mondanom, milyen fizetés mellett

– reagált az esetleges fizetéscsökkentésre Lengyel Róbert, a balatoni város vezetője. – Leszerelésem után egy multinál szakvizsgázott jogászként kaptam először akkora fizetést, hogy végre normálisan megéltem. Ekkor hívtak, hogy vegyem fel a kesztyűt a fideszes polgármester ellen, mert senki sem hajlandó rá. Megnyertem a választást, eljöttem a multitól a városházára, ahol majd’ a felére esett az éves jövedelmem. Szavai szerint a polgármesteri bér a hivatal bérezésére is hatással volt némileg, ugyanis lehetőségeikhez mérten tisztességesen megemelték a munkatársak fizetését is az elmúlt években. A siófoki városvezető megjegyezte, mindemellett polgármesterként egyszemélyi felelős vezető, munkáltatói jogköröket is gyakorol, és teljes pénzügyi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a város költségvetésének egyensúlyban tartásáért: – Félreértés ne essék, ez nem panasz vagy magyarázkodás, hanem a tényszerű valóság. Ez most a munkám, ezt vállaltam, és bocsánat, ha azt merészelem mondani, hogy szeretnék tisztességesen megélni abból, amit a munkámért kapok, ugyanúgy, mint minden más normális ember.

Lapunknak több, főleg kistelepülési polgármester is csak név nélkül nyilatkozott: szerintük erősen populista beütés a településvezetői fizetések ilyesfajta felemlegetése, ugyanis könnyű a sokszor rosszul fizetett embereket a településvezetők ellen hangolni, de azt is megjegyezték, óvatosan kell reagálniuk, ugyanis a választók szemében könnyen pénzéhessé válhatnak.

Többen úgy vélték, a tiszás parlamenti kétharmad le tudja váltani a közjogi méltóságokat, viszont 2029-ig elvileg nem tud pozíciót foglalni az önkormányzatokban a demokratikus jogállam alapjainak sérülése nélkül. Ám az embereket kellően fel tudja hergelni a települési vezetők ellen, ráadásul, ha ezen a területen is két ciklusban maximálnák a megválaszthatóságot, ezzel kinyitnák az ajtót a majdani tiszás polgármester-jelöltek előtt, ami a hatalomkoncentráció utolsó lépése lehet, elfoglalva ezzel az utolsó kormánytól elvileg független hatalmi ágat, főleg, ha előrehozott választásokat írnának ki. A kétciklusos maximálás ellen szól szerintük az is, hogy rengeteg településen megfelelő jelöltek híján amúgy sincs verseny a posztért, ráadásul még kevesebb alkalmas induló lenne, hiszen ki áldozná fel civil karrierjét maximum tíz év települési munkáért, amikor az nem ad életpályareményt, s nem tudhatja, lenne-e visszatérés eredeti munkájába.

A számok tükrében

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, annak hatásait és következményeit tekintve átgondolatlannak tartja – olvasható közleményükben. Magyarországon 2024. november 29-e előtt a főpolgármester 1.500.000, a megyei jogú város, fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 1.300.000, a harmincezer fő feletti település vezetője 1.105.000, a 10 001–30 000 fő közötti település polgármestere 975.000, az 5001–10 000 fő közötti település polgármestere 845.000, a 2001-5000 fő közötti település polgármestere 780.000, a 1501-2000 fő közötti település polgármestere 715.000, az 501–1500 fő közötti település polgármestere 650.000, míg az 500 fő alatti település első embere 520.000 forintot keresett bruttóban.

Ez az illetmény ráadásul a teljes ciklusára vonatkozott, vagyis nem emelkedett öt év alatt.

Sok településen a jegyző, az aljegyző vagy az óvodavezető illetménye is magasabb volt, mint a polgármesteré, kisebb településeken pedig még nagyobb volt a bérfeszültség, mert polgármester több munkatársának is magasabb illetményt kénytelen adni azért, hogy helyben tartsa őket. Az Országgyűlés ezt a tarthatatlan helyzetet korrigálta, amikor a polgármesteri illetmények mértékét évenkénti korrekcióval a KSH által megállapított tárgyévet megelőző nemzetgazdasági átlagkeresethez igazította. Ez alapján jelenleg a főpolgármester 4.004.190, a megyei jogú város, fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 3.003.143, a 30 000 fő feletti település polgármestere 2.335.778, a 10 001–30 000 fő közötti település polgármestere 2.002.095, az 5001–10 000 fő közötti település polgármestere 1.668.413 Ft, a 2001-5000 fő közötti település polgármestere 1.501.571, a 1501-2000 fő közötti település polgármestere 1.334.730, az 501–1500 fő közötti település polgármestere 1.167.889, míg az 500 fő alatti település polgármestere 1.001.048 forintot keres, szintúgy bruttóban.

A közel 3200 polgármesterből csak 49-nek az illetménye éri el vagy haladja meg a havi hárommillió forintot.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a polgármesteri illetmények korábbi szintre történő csökkentését elfogadhatatlannak tartja és elutasítja, mivel az polgármesteri tisztség és tevékenység negligálását jelenti – fogalmazott a TÖOSZ, amely a többi szövetség képviselőivel együtt információnk szerint ma egyeztet az ügyben a településfejlesztési minisztérium vezetőivel.