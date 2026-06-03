Kommunizmusról beszél a Fidesz az Európai Ügyészséghez való csatlakozás miatt

Fidesz;Európai Ügyészség;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2026-06-03 10:09:00 CEST

Az ellenzéki párt a szuverenitás feladásának tartja, hogy a magyar kormány csatlakozik a szervezethez.

A Fidesz tiltakozik a Szuverenitásvédelmi Hivatal felszámolása ellen.

Az ellenzéki párt a Magyar Távirati Irodához (MTI) szerdán eljuttatott közleményében úgy értékelt: a Tisza-kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását.

„A titkos von der Leyen-Magyar Péter-paktumban vállalták az Európai Unió migrációs paktumának végrehajtását. Az Európai Ügyészséghez csatlakozással Magyarország történetében először merészkednek odáig, ahová még a kommunisták sem: magyar állampolgárokat rendelnek idegen vádhatóság alá” - írta Havasi Bertalan kommunikációs igazgató. Hozzátette: a következő lépés, hogy felszámolják Magyarország egyik legfontosabb önvédelmi intézményét, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt egy olyan időszakban, amikor Magyarország szuverenitását a legsúlyosabb kihívások fenyegetik keletről és nyugatról is.

A Tisza kormányzása valójában Magyarország politikai, gazdasági és jogi szuverenitásának feladásához vezet - áll a Fidesz közleményében.