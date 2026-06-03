Orbán Viktor döntött arról, hogy rajta kell ütni az ukrán aranykonvojon

Orbán Viktor;ukrán pénzszállítók;

2026-06-03 09:34:00 CEST

Az Alkotmányvédelmi Hivatal elismerte, hogy a rajtaütés időpontjáról a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárságán döntöttek.

Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajta kell ütni az ukrán aranykonvojon - írja a Telex.

Aznap az ukrán pénzszállítók két, Ausztriából Ukrajnába tartó furgonját az alacskai pihenőhelynél állították meg. A szállítmány a Raiffeisen Banktól tartott az Oscsadbank ukrán központja felé, a helyszínen pedig a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai várták a járműveket. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lefoglalta a furgonokban talált 27 milliárd forintnyi pénzt és befektetési aranyat, az ukrán állampolgárságú pénzszállítókat órákkal később elengedték és kiutasították az országból. A lap forrásai szerint szakmai indok nem volt az akció végrehajtására.

A Fidesz parlamenti választási veresége után a NAV visszaadta az ukránoknak a lefoglalt pénzt és aranyat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság pedig visszavonta a pénzszállítókkal szembeni kiutasítást, valamint a beutazási és tartózkodási tilalmat. A Telex szerint az ügyész, aki betekinthetett a titkos iratokba, úgy ítélte meg, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) nem támasztotta alá kellő adatokkal az ukránokkal kapcsolatos nemzetbiztonsági kockázatot. Az Alkotmányvédelmi Hivatal a rajtaütés előtti napon tett feljelentést, de ezt nem saját információira, hanem az Információs Hivatal (IH) adataira alapozta.

A szervezet a lapnak azt is megerősítette, hogy a március 5-ei dátum a Miniszterelnöki Kabinetiroda Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat Felügyelő Államtitkársága felől jött. Az államtitkárság Orbán Viktor utasítását hajtotta végre, a miniszterelnököt pedig a rajtaütés napján folyamatosan tájékoztatták. Az ügyészség ugyanakkor tagadta, hogy az akció megszervezésével kapcsolatban információkat kapott volna a kormánytól, és azt közölte, hogy a nyomozás felderítési szakában önállóan, nem más hatalmi ágakkal együttműködve dönt.