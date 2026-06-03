Benyújtották a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését lehetővé tevő törvényjavaslatot

vagyonnyilatkozatok;megszüntetés;Integritás Hatóság;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2026-06-03 07:09:00 CEST

A kormánypárt emellett nagyobb jogosítványokat adna a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatban az Integritás Hatóságnak.

Benyújtotta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a Tisza.

A Melléthei-Barna Márton által jegyzett dokumentum kimondja: a Szuverenitásvédelmi Hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált, valamint azt, hogy a szervezet valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. Mivel ezen tevékenység nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában, ezért az Országgyűlés e törvénnyel megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. Általános jogutódként az Igazságügyi Minisztérium lenne kijelölve.

Az általános indokolás szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontossággal bír, hogy megszűnjenek az alkotmányos rezsimben mindazok az intézmények, amelyek semmilyen valódi feladattal nem bírnak a közjogi rendszerben, pusztán közpénznyelők, illetve a polgárok zaklatását, jogainak csorbítását szolgálják. A koholt összeesküvéselméleteket alátámasztó áltudományos tevékenység állami szervek keretében történő támogatásának, illetve ilyen szervek fenntartásának semmilyen észszerű indoka nincsen egy alkotmányos demokráciában, sőt, az veszélyezteti a jogállamot, illetve akadályozza a polgárok részvételét a közéletben. Ezeken kívül a Szuverenitásvédelmi Hivatal semmilyen tevékenységet nem végzett, és egyáltalán nem védte Magyarország szuverenitását, ezzel szemben elsődleges szerepet játszott az autokratikus hatalomgyakorlás támogatásában - érvel Melléthei-Barna Márton.

A törvénymódosítás mindemellett kibővítené az Integritás Hatóság jogköreit is: a szervezet jogosult lesz a köztársasági elnök, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, az Országgyűlés háznagya, a bíró, valamint az országgyűlési képviselői megbízatással rendelkező politikai felsővezető vonatkozásában vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezni. Ennek eredményéről pedig tájékoztatni kell az Integritás Hatóságot.