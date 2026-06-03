Leváltották a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját

leváltás;vezérigazgató;Vetési Iván;Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.;

2026-06-03 12:57:00 CEST

A NER egyik fontos állami cége fejlesztette és működteti a Digitális Állampolgárság (DÁP) alkalmazás informatikai háttérét és mobilalkalmazását is.

Leváltották Vetési Iván vezérigazgatót a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) vezérigazgatóját – írja a hvg. A lap információi szerint Vetési Iván helyére Simon Lajost nevezték ki, de róla bővebbet nem írtak, a NISZ honlapja szerint a cég eddigi vezetésének nem volt tagja. A NISZ Zrt. az államigazgatási szektor vezető infokommunikációs szolgáltatója, mintegy 1100 munkavállalóval országszerte 300 intézménynek nyújtanak professzionális infokommunikációs szolgáltatást.

A NISZ végezte el a Voks 2025 elnevezésű, hivatalosan „véleménynyilvánító szavazásnak” keresztelt propagandaakcióban a postai küldemények összeállítását, a nyomdai borítékok előállítását és a címzettekhez való eljuttatását, valamint 1818-as, úgynevezett Kormányzati Ügyfélvonalra beérkezett állampolgári megkeresések kezelését.

A Digitális Állampolgárság (DÁP) alkalmazás informatikai háttérét és mobilalkalmazását is a NISZ Zrt. fejlesztette, illetve üzemelteti. Korábban, ahogy arról a Népszava is beszámolt, arra is volt példa, hogy a Békemenetre a Fidesz a NISZ telefonjairól intézte a hívek utaztatását. A cég egyike annak a négy vállalatnak, amely minősített bizalmi szolgáltatóként minősített elektronikus aláírást hitelesíthet, ezzel kiemelt pozícióba került egy, a kormány által monopolizált piacon.