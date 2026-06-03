Orbán Viktor Navracsics Tibort is beveti a Fidesz megújításában

Fidesz;Orbán Viktor;Navracsics Tibor;megújulás;védvonal;

2026-06-03 12:55:00 CEST

A korábbi miniszter azt mondta, kiszáll a politikából, ha nem nyer egyéniben.

Újraalapította a Fidesz önkormányzati kabinetjét Orbán Viktor, a testület élére Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter került - írja a Telex az ellenzéki párt kommunikációs igazgatójának közlésére hivatkozva.

Havasi Bertalant azt követően kereste meg a lap, hogy megtudja, kikkel találkozott a volt kormányfő az egykori Kogart-házban, amely előtt korábban lefotózták. Erre válasz ugyan nem érkezett, helyette azonban azt írta, a Fidesz elnöke „egymás után alapítja a párt megújítását szolgáló szakmai érdekvédelmi és munkacsoportokat”.

A válasz szerint Czunyiné Bertalan Judit vezetésével már megalakult a Védvonal, Vidoven Árpád irányításával zajlik a biztonságpolitikai műhely felépítése, Navracsics Tibor vezetésével megtörtént az önkormányzati kabinet újraalapítása, Bóka János pedig a Fidesz Európa Klubjának létrehozásán dolgozik. A Védvonal feladata Kocsis Máté szerint az lesz, hogy megvédje „a Fidesz támogatóit a véleményük miatt elszenvedett erőszaktól, az „internetes terrortól és az állami túlkapásoktól”. A szervezet vezetésével Orbán Viktor Czunyiné Bertalan Judit korábbi közoktatási, majd területfejlesztési államtitkárt bízta meg.

Navracsics Tibor aktivizálódása azért is figyelemre méltó, mert a választás előtt még arról beszélt: ha nem nyer egyéni mandátumot, nemcsak az Országgyűlést, hanem az egész politikát otthagyja, és visszatérhet az egyetemi oktatáshoz. A választás estéjén gratulált a Tapolca központú Veszprém 3-as választókerületet megnyerő tiszás jelöltnek. Az Európa Klub szervezésével megbízott Bóka János 2023 és 2026 között volt európai uniós ügyekért felelős miniszter, jelenleg fideszes országgyűlési képviselő. A biztonságpolitikai műhelyt építő Vidoven Árpád korábban fideszes országgyűlési képviselő volt, majd a Miniszterelnökségen, a Miniszterelnöki Kabinetirodában és a Honvédelmi Minisztériumban is dolgozott.