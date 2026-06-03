Ukrán támadás érte Szentpétervárat közvetlenül Putyin gazdasági fóruma előtt

Ukrajna;háború;Szentpétervár;dróntámadás;orosz megszállás;

2026-06-03 14:08:00 CEST

Egy olajterminálra mértek csapást, Zelenszkij szerint a kronstadti bázison katonai célpontokat is eltaláltak.

Ukrajna szerda hajnalban olajterminált támadott Szentpéterváron, közvetlenül azelőtt, hogy a városban megkezdődött Vlagyimir Putyin nagy nemzetközi gazdasági fóruma - írja a Politico.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint fontos létesítményeket találtak el orosz területen, köztük a szentpétervári olajterminált, amely nagyjából 1100 kilométerre van Ukrajnától. Azt is mondta, hogy a kronstadti bázison tisztán katonai célpontokat is támadás ért.

A Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum szerdán kezdődött. Az esemény Putyin számára fontos nemzetközi fórum, amelyen azt igyekszik megmutatni, hogy Oroszország nincs globális elszigeteltségben. A rendezvényre orosz tisztviselőket, öböl menti szereplőket, valamint brazil és német üzleti képviselőket is vártak. Az éjszakai akcióban az Ukrán Biztonsági Szolgálat, a pilóta nélküli rendszerek erői, a különleges műveleti erők, az ukrán katonai hírszerzés és az ukrán határőrség vett részt. Az orosz hatóságok megerősítették a támadás tényét. Alekszandr Beglov szentpétervári polgármester szerint Kronstadt, Kirovszkij és Krasznoszelszkij kerületben infrastruktúra-létesítményeket támadtak drónok, több objektum megsérült, többen megsebesültek, de halálos áldozat nincs.

Az orosz tisztviselők nem erősítették meg, hogy a terminált is találat érte. A helyi nyílt forrású kutatók ugyanakkor a helyi kikötő térségébe geolokálták a robbanásokról készült videókat; itt található az északnyugat-oroszországi térség legnagyobb terminálja. A fórumon 2018 óta először amerikai delegáció részvétele is várható. A Politico szerint a résztvevők között van Rodney Cook, az amerikai kormányzat Commission of Fine Arts nevű testületének elnöke, valamint Candace Owens, Steven Seagal és feltehetően Andrew Tate is, aki kedden érkezett Moszkvába.

Baiba Braže lett külügyminiszter a Riga StratCom Dialogue rendezvényen arról beszélt, hogy miközben a szentpétervári fórum megnyitására készülnek, nagy dróntámadások történnek, újabb olajfinomítót ér találat, füst száll fel, és az orosz gazdaság sincs jó állapotban.

Eltérő információk vannak azzal kapcsolatban, hogy az orosz elnök mikor szólal fel a rendezvényen. A Politico csütörtökről ír, az orosz állami média pedig péntekről.