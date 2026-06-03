Közlekedési balesetben meghalt egy Békés megyei járőrparancsnok

rendőr;gyász;közlekedési baleset;Méhkerék;

2026-06-03 13:19:00 CEST

Szöllősi Tamás zászlós 34 éves volt.

Mély megrendüléssel és fájó szívvel értesültem a ma délelőtt történt tragikus balesetről, amelyben szolgálatteljesítés közben életét vesztette a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiváló munkatársa, Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnok – tette közzé a halálhírt Facebook-oldalán Pósfai Gábor belügyminiszter. Közölte, a mindössze 34 éves zászlós esküjéhez híven, a magyar állampolgárok biztonságáért végzett mindennapi munkája során szenvedett halálos közúti balesetet Méhkerék közelében.

A balesetről a katasztrófavédelem nem számolt be, a Mávinform is csak annyit írt a Facebook-oldalán, hogy közúti baleset történt a méhkeréki vasúti elágazásnál, emiatt Kötegyán település több órán át nem volt elérhető.

Pósfai Gábor kiemelte, hogy Szöllősi Tamás elvesztése pótolhatatlan űr a rendőrség állománya és mindannyiunk számára. – A Belügyminisztérium vezetése és a magam nevében őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak. Osztozunk a fájdalmukban. A balesetben érintett édesanyának és másfél éves gyermekének mielőbbi és teljes felépülést kívánok. Tamás emlékét örökké megőrizzük – tette hozzá a tárcavezető.

Az Országos Rendőr-főkapitányság megemlékezésében felidézi, Szöllősi Tamás 1991. december 30-án született Gyulán. 2011. február 1-jén nevezték ki rendőrnek, július 16-ától pedig a Szarvasi Rendőrkapitányságra szerelt fel járőrnek. 2019. szeptember 16-ától járőrvezetői beosztásba került a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály Forgalomellenőrző Alosztály állományában, majd 2021. június 1-jétől járőrparancsnok beosztásban véglegesítették. 2026. május 1-jén a rendőrség napja alkalmából soron kívül előléptették r. zászlóssá.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság és Magyarország rendőrsége megrendülve és együttérzéssel osztozik az elhunyt Szöllősi Tamás családjának fájdalmában.