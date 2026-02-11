A pénz eltűnt, a békési falu újraválasztással bocsátott meg a csalásért elítélt, de segítőkész polgármesternek

Hiába ítélték el Méhkerék polgármesterét, a helyiek nem a tízmilliókat firtatják, hanem segítőkészségét dicsérik. Nem csak itt megbocsátók a választók: több hasonló esetre is volt példa.