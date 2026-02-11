Már most biztos benne, hogy 2026. április 12. után az Országgyűlés tagja lesz.
Amúgy is, Gurmai Zita először a padtársai között nézzen körbe – üzente az államtitkár.
A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság nem gondolja, hogy ez erkölcsileg összeférhetetlen lenne.
Ráadásul egy hónapig egyszerre volt polgármester és településfejlesztési koordinátor, így két helyről folyósítottak neki fizetést.
Hiába ítélték el Méhkerék polgármesterét, a helyiek nem a tízmilliókat firtatják, hanem segítőkészségét dicsérik. Nem csak itt megbocsátók a választók: több hasonló esetre is volt példa.
A jelek szerint Tát Margit nem tud hibázni.
Hat településen tartanak időközi polgármester- és önkormányzati képviselő-választást vasárnap. Azokat az időközi választásokat rendezik most meg, amelyeket a koronavírus-járvány miatt 2020. november 4-én hatályba lépett veszélyhelyzet idején, illetve idejére nem tudtak kiírni.
Az Emmi semmi kivetnivalót nem látott a pályázatban, amely miatt a bíróság jogerősen kimondta a vádlottak bűnösségét.
De ismét indulni szeretne a posztért.