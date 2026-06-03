Új főszerkesztője lett az Origónak

Á. B.

propaganda;Origo;vezetőcsere;

2026-06-03 13:54:00 CEST

Két éven belül ez a harmadik vezetőcsere.

A Bors Online főszerkesztője, Végh László váltja Pósa Árpádot az Origo élén megbízott főszerkesztőként - írja a hvg.hu.

A változás szerda délelőtt a hírportál impresszumában is megjelent.

Pósa Árpádot 2025. áprilisában nevezték ki az Origo főszerkesztőjének. Korábban a Délmagyarországnál dolgozott, 2020 februárjától a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese volt, 2021-ben pedig a City című Fidesz-közeli lap tartalmáért felelt. Ez a kiadvány az országgyűlési választások után egy héttel megszűnt.

A váltással 2024 novembere óta ez már a harmadik főszerkesztőcsere az Origónál.