Új főszerkesztője lett az Origónak

A Bors Online főszerkesztője, Végh László váltja Pósa Árpádot az Origo élén megbízott főszerkesztőként - írja a hvg.hu.
A változás szerda délelőtt a hírportál impresszumában is megjelent.
Pósa Árpádot 2025. áprilisában nevezték ki az Origo főszerkesztőjének. Korábban a Délmagyarországnál dolgozott, 2020 februárjától a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese volt, 2021-ben pedig a City című Fidesz-közeli lap tartalmáért felelt. Ez a kiadvány az országgyűlési választások után egy héttel megszűnt.
A váltással 2024 novembere óta ez már a harmadik főszerkesztőcsere az Origónál.