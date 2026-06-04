„A Tisza-kormány feszegeti a határokat, próbálgatja, mi az, ami még belefér, és mi az, ami nem”

elemzés;bércsökkentés;polgármesterek;Republikon Intézet;Magyar Péter;Kovách Imre;Tisza Párt;Szabó Andrea;

2026-06-04 05:55:00 CEST

A polgármesterek fizetésének csökkentésével Magyar Péter veszélyes terepre tévedt – állítja Virág Andrea politológus. Kovách Imre szociológus nem hiszi, hogy a bérmegvonás miatt a településvezetők tömegesen szembefordulnának a kormánnyal.

Tetszést váltott ki, hogy Magyar Péter miniszterelnök a parlamenti képviselők és a saját fizetését is számottevően csökkenti, az viszont jóval kevésbé, hogy a polgármesterek tiszteletdíját szintén megvágná a kormány. Nem kizárólag az érintettek tiltakoztak, a közösségi oldalak tanúsága szerint az ellenzéki szavazók jelentős része sem feltétlenül ért egyet az ötlettel.

A konfliktus aligha jött jól a Tiszának. A Kovách Imre és Szabó Andrea vezetésével 2025 őszén készült nagymintás kutatás megmutatta, hogy a helyi potentátok, véleményvezérek – közöttük a kis és közepes méretű települések polgármesterei – mindinkább elfordultak a Fidesztől, ami döntő jelentőségűnek bizonyult a parlamenti választáson. Kérdés, hogy mostani lépésével a Tisza nem gyengíti-e a saját hátországát.

Virág Andrea politológus, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója elmondta lapunknak, hogy a szándék érthető:

a Tisza azt szeretné üzenni, hogy a spórolást nem a hétköznapi embereken, a választókon kezdi, hanem olyan vezetőkön, akiknek az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett a fizetése. Ezzel azonban veszélyes terepre tévedt Magyar Péter

– jelentette ki a politológus. Sok olyan polgármester van az országban – közöttük szép számmal nem fideszesek is –, akik nagy ismertséggel és támogatottsággal rendelkeznek. A polgármesterek nagyobb befolyással bírnak a helyi közéletre, mint az egyéniben megválasztott parlamenti képviselők.