Beavatkozást sürget az Európai Unió, 6,2 százalékos magyar költségvetési hiányt vár 2026-ra

Magyarország;Európai Bizottság;költségvetés;GDP;nyugdíjrendszer;ársapka;

2026-06-04 07:57:00 CEST

A testületnek jelentős kifogásai vannak az árstop és nyugdíjrendszer ellen.

Ha nem történik változás a magyar költségvetés pályáján, további lépéseket tehet az Európai Bizottság - figyelmeztetett Valdis Dombrovskis, a gazdaságért felelős uniós biztos. Magyarországon a nettó kiadások az idei évben várhatóan jelentősen eltérnek ajánlásoktól, mondta a biztos az Európai Bizottság szerdai sajtótájékoztatóján Brüsszelben, ahol az európai szemeszter tavaszi csomagját mutatta be.

Magyarország letért az előzetes pályáról, amit az új kormánynak mindenképpen orvosolnia kell - derül ki a jelentésből. Hazánk az úgynevezett túlzottdeficit-eljárás alatt áll, mert túl magas a költségvetési hiány. Az EU elvárja a tagállamoktól, hogy az éves költségvetési hiány ne lépje túl a GDP 3 százalékát (és az államadósság ne haladja meg a GDP 60 százalékát, vagy legalább legyen csökkenő pályán). Aki bekerül egy ilyen eljárásba - jelenleg a huszonhétből tíz tagállam -, azoknak konkrét vállalásokat kell tenni, hogyan csökkentik a hiányt. A Fidesz-kormány korábbi vállalásainak értelmében idénre 2,5 százalékra kellett volna lefaragni a hiányt, a Bizottság most kiadott várakozása szerint ez idén 6,2, jövőre pedig 5,8 százalék lesz. Idén csak Lengyelország esetében vár nagyobb deficitet a Bizottság (6,5 százalék), és velünk azonos szintre várható a román mutató, míg az EU átlaga 3,5 százalék.

Általában ugyanakkor a Bizottság rugalmasságot mutat új kormányok felé, vagyis a Tisza-kormánytól majd egy új középtávú terv érkezhet arról, ők milyen lépéseket tennének és milyen ütemezést vállalnak a hiány csökkentésére. (Az új kabinet szerint a 2026-os költségvetés módosítását augusztus végig nyújtják be.)

Az éves magyar GDP-növekedés esetében az Európai Bizottság idén 1,8 százalékot, jövőre 2,1 százalékot jósol, igaz, ezzel idén és jövőre is az igencsak szerény uniós átlag fölé kerülhetünk, ami idén 1,1 százalék, 2027-ben 1,4 százalék lehet.

A magyar inflációs mutató 2026-ban 3,2 százalék a mostani elemzés szerint, jövőre 3,1 százalék lehet. Az infláció uniós átlaga csak hajszállal alacsonyabb a miénknél, 3,1 százalék, jövőre a blokk egészére viszont csak 2,4 százalékot várnak. Munkanélküliség esetében kifejezetten jól állunk: az uniós átlag 6 százalékhoz képest Magyarországon idén csak 4,5, jövőre 4,4 százalékos munkanélküliség várható.

Az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásokat is kiad arról, hogyan lehetne a pénzügyi és a gazdasági környezetet javítani. Számos javaslat már korábban is elhangzott a testület részéről, amelyekre szükség lenne a stabilitáshoz és a versenyképesség növeléséhez is. Ezeket egyébként a tagállamok is közösen elfogadják az európai szemeszter keretében. Az Európai Bizottság kritikus a piactorzító ártopokkal és a különadókkal is. A fő probléma szerintük, hogy ezek bizonytalan gazdasági környezetet hoznak létre, ami csökkenti a versenyképességet. A nyugdíjrendszer esetében ismét kiemelik, hogy nem biztosított a hosszútávú fenntarthatóság, valamint nagyok az egyenlőtlenségek a nyugdíjak között, amit a 14. havi nyugdíj csak növelt.

A kampányban a Fidesz-kormány csökkentette a benzin jövedéki adóját, ennek a későbbi kivezetését kifejezetten javasolja a Bizottság. A rezsicsökkentés kapcsán a Bizottság ugyanakkor nem mondja, hogy el kell törölni: a probléma szerintük, hogy a magyar intézkedések nem célzottak: nem csökkentik az energiaszegénységet és hátráltatják az ipar versenyképességét is. Kiemeli, hogy az orosz import aránya még nőtt is 2025-ben. Olyan megoldást várnak, ami csökkenti a kitettségünket, és kivezeti azokat a támogatásokat, amik hátráltatják az elektrifikációt, vagyis a fosszilis üzemanyagokról való leválást.

Ezek viszont nem csak Magyarország esetében felvetődött problémák. Az energiaválság olyannyira kikezdi a nemzeti költségvetéseket, hogy a Bizottság bejelentette, a költségvetési hiány esetében élhetnek a kormányok egy további lehetőséggel: 2028-ig összesen a GDP 0,6 százalékára rugó módon növelhetik a költségvetési kiadásaikat, úgy, hogy az ne számítson bele a túlzottdeficit-eljárásba. Vladis Dombrovskis kiemelte, az amerikai-iráni háború nyomán kialakuló válságra adott válaszoknak célzottaknak és ideigleneseknek kell lennie. Tavaly óta már megengedi az EU, hogy a tagállamok akár extra 1,5 százalékpontos hiányt is elérjenek a 3 százalék fölött, ha azzal a védelmi kiadásokat növelnék. Igaz, az energetikai és a védelmi mentességi záradék együtt sem lehet több a GDP 1,5 százalékánál évente.