Az összeomlásból kell kirántani az Orbán-kormány költségvetését, parlamenti választás után jöhet a kiigazítás

2026-03-23 14:51:00 CET

Az államháztartási hiány hiánya februárban már az egész évre tervezett deficit felénél járt.

Február végén az államháztartás hiánya 2106,8 milliárd forintra ugrott, ez az egész évre eredetileg tervezett 4218 milliárd forintos deficit 49,9 százaléka – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium februári költségvetési beszámolójából. Januárban még szolid, 32 milliárd forintos többlet volt a büdzsében, ám februárban az egyhavi deficit 2139,1 milliárd forint volt – így jött össze a 2106 milliárd forint a második hónap végére, ami minden idők legmagasabb februári hiánya, és 22,3 százalékkal magasabb az előző évi adatnál. A magas deficit kisebb részt stagnáló GDP következménye, a súlyosabb ok az év elejére időzített választási osztogatás.

A bevételek rendkívül dinamikusan, 18,8 százalékkal növekedtek az előző évhez képest, annak ellenére, hogy az infláció februárban évtizedes mélypontra esett, miközben a gazdaság is stagnált.

Egyetlen apró probléma, hogy az államháztartás kiadásai még ennél is dinamikusabban, 21,8 százalékkal nőttek.

A bevételi oldalon egyelőre nincs jelentős probléma, hiszen az szja-bevételek a béremelkedések következtében 9 százalékkal nőttek, annak ellenére, hogy a 2 és 3 gyermekes anyák és más új kedvezmények havi 60 milliárdos bevételcsökkenést jelentenek. Az áfabevételeknél már csak 3,4 százalékos növekedésről számolt be a nemzetgazdasági tárca, míg a cégek adóbefizetései is 2,7 százalékkal nőttek. Az első két hónapban jelentős – 268 milliárd forintnyi – maradványt fizettek be a minisztériumok a tavalyi költségvetésükből, és az első két hónapban 363 milliárd forintnyi uniós támogatás is érkezett Brüsszelből, e két tételnek volt köszönhető a bevételek növekedése. Azonban a maradványok nagy valószínűséggel elfogytak, míg az uniós támogatások átutalása meglehetősen kérdéses – így ezen bevételekre a következő hónapokban már nem lehet számítani.

Az állami kiadások 22,3 százalékkal növekedtek az első két hónapban, a számos jóléti és béremelési intézkedés következtében, amelyeket mind a választások elé időzített az Orbán-kormány. Béremelések voltak a közigazgatásban, az oktatásban, a kulturális ágazatban, a vízügynél, idén fizették ki a rendőrök, honvédségi alkalmazottak választások előtt járó bónuszát, amely az féléves illetmény kifizetését jelenti – ezek hatására a költségvetési intézmények kiadásai 39,7 százalékkal nőttek tavalyhoz képest, míg a minisztériumok kezelésében lévő más előirányzatok 130 százalékkal voltak magasabbak – ez ezer milliárdos túlköltést jelent az előző évi 743 milliárdhoz képest. Szintén az első hónapokban fizették ki a nyugdíjasok 13. havi, illetve 14. havi járadékát – igaz, ez utóbbiból csak egy hetet –, holott a költségvetés közel sincs abban az állapotban, hogy ilyen, egyébként év végén esedékes jövedelmi bónuszokat kifizessen. Idén debütált a köztisztviselők új lakástámogatási támogatása: minden jelentkező, akinek van lakáshitele, vagy lakást vesz idén, az egyszeri, egymillió forintos támogatást kapta – ami az adófizetőknek további 160 milliárd forintjába került.

Egyetlen soron kedvezett eddig a költségvetés lefutása, ezek pedig a kamatkiadások: az első két hónapban 369,9 milliárd forint kellett az államadósság kamatainak kifizetésére – ez 572 milliárddal alacsonyabb a tavalyi összegnél –, ami annak köszönhető, hogy tavaly kifutottak az extra magas, 15–20 százalékos kamatozású államkötvények – ezzel együtt továbbra is hatalmas teher lesz a költségvetésen ez a tétel, hiszen a tavalyi 4197 milliárddal szemben idén is még 3314 milliárdot kell erre a célra fordítani.

A következő hónapokban a februárinál lassabb ütemben, de várhatóan folytatódik a hiány növekedése, így

a deficit az év közepére elérheti az egész évre tervezett hiány mértékét, ami miatt a májusban megalakuló kormánynak költségvetési kiigazításokat kell tennie.

Az iráni háború miatt megugró olaj- és gázárak hatalmas nyomást – több száz milliárdos extra kiadást – helyeznek az idei költségvetésre a rezsitámogatásokon keresztül, ráadásul a gazdasági növekedés sem éri el majd a tervezett 3,1 százalékot, vagyis az adóbevételek is lassabban nőnek. Emiatt május után költségvetési kiigazításra lesz szükség, kerüljön bárki is kormányra, ellenkező esetben a magyar államadósság leminősítése jöhet, ami újabb plusz terheket rakna a költségvetésre, végső soron adósságspirálba lökve az államot.