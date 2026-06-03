Újabb azbeszttel szennyezett területeket találtak Zalaegerszegen

Zalaegerszeg;parkoló;mérések;azbeszt;

2026-06-03 21:11:00 CEST

Egyes helyeken hamarosan elkezdik a burkolóanyag elszállítását.

A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb hat zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy azbeszttel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását – közölte a város polgármestere.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) a közösségi oldalán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években Zalaegerszegre is szállítottak azbeszttartalmú szerpentinit zúzottkövet, ezért a Kisfaludy és a Mártírok útja kereszteződésében lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású, egyedi méretű fóliával leterítették, és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolatcseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatásról, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az azbesztes kőzúzalékot.

Az Áfonya utcában 10 kilométeres sebességkorlátozást rendeltek el, mert bár eredetileg magyarországi bányából származó, nem szennyezett kőzúzalékból készült a burkolata, de a magáningatlanok tulajdonosai többen is szennyezett zúzalékot használtak a kocsifeljárók és az udvarok burkolására, azt pedig a napi forgalom miatt az utcákra is felhordták. Itt is készül a burkolatcserére vonatkozó műszaki terv, hogy kormányzati támogatással elszállítsák az azbesztes kőzúzalékot, és új burkolatot kapjon az utca.

Kitért arra is, hogy

további 16 mérést rendeltek meg különböző zalaegerszegi közterületi helyszínekkel kapcsolatban, ezek közül hat esetében derült ki most az azbesztszennyezettség a laboreredmények alapján.

Tájékoztatása szerint a Gazdaság utca burkolata, parkolója és útpadkája, továbbá az Iskola utcai parkoló esetében, a nevelési-oktatási intézmények közelsége miatt

a Zala-Müllex Kft. szakemberei külön hatósági engedéllyel, a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályoknak megfelelő munkavégzéssel pénteken délután felszedik a kőzúzalékot.

Fóliával kibélelt, leponyvázott konténerekben szállítják el, a dolgozók FFP3 maszkban és vegyvédelmi öltözetben végzik a munkát, a kiporzás megakadályozása érdekében vizes technológiával dolgoznak.

Balaicz Zoltán hozzátette: a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbuszforgalmat is elterelik. A szülőket arra kérik, hogy az ezekben az utcákban működő bölcsődébe, óvodába és iskolába járó gyerekeket délután vigyék haza, ha ezt nem tudják megtenni, a gyerekeknek más városrész intézményeiben biztosítanak helyet.

A polgármester arról is beszámolt, hogy a Jákum utcai parkoló egy szűk elválasztó sávján néhány négyzetméter szennyezett zúzalék van, amit hamarosan szintén eltávolítanak. A Domb utca melletti útpadkáról 90 méter hosszan és másfél méter szélességben szintén hamarosan felszedik a burkolatot.

A Vajda Lajos utcai, nagyobb területű parkolót is a központi támogatás segítségével kívánják helyreállítani. A Zrínyi utcai iparterületen ugyancsak önkormányzati tulajdonú területről van szó, de a Flex gyáregysége vette bérbe és építette meg a parkolót, ezért a cég már gondoskodott a lezárásról – tudatta a polgármester.