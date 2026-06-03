A szociális és családügyi miniszter ismertette, milyen fejlesztésekre készülnek az uniós forrásokból

családtámogatás;uniós források;szociális szféra;Kátai-Németh Vilmos;

2026-06-03 21:00:00 CEST

A felsorolás még közel sem teljes – jegyezte meg Kátai-Németh Vilmos.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy mire fogják költeni a TISZA-kormány által hazahozott 16,4 milliárd euró, vagyis mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részét a szociális, család-és idősügyi államtitkárságon.

Bejegyzésében kiemelte, a felsorolás közel sem teljes, majd példaként a fejlesztésekre a következőket emelte ki:

egyablakos szociális ügyintézés (online és offline) létrehozása. Ez olyan jelentős digitalizációs projekt, amely összhangban van az Európai Unió célkitűzéseivel is.

az egyszülős és az egygyermekes családok támogatásának beemelése a családtámogatási rendszerbe.

a középosztály megerősítése, a társadalmi és generációk közötti megosztottság csökkentése, a társadalmi párbeszéd elősegítése.

mentális jóllétet támogató iskolai program kidolgozása, más minisztériumokkal karöltve.

a maradvány-elvű, segélyezés alapú szociálpolitika helyett kialakítanak egy 21. századi, komplex, a képessé tételt erősítő rendszert.

fontos a szociális szférában dolgozók szakmai támogatása, a kiégés megelőzése, ahogy az is, hogy folyamatos szakmai párbeszédet indítsanak el a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával.

igazodva a European Care Strategy-hez, modern, innovatív idősellátás megvalósítására készülnek kapacitásbővítéssel és új szolgáltatások bevezetésével. Tervezik a hajléktalanná válás megelőzését támogató programok elindítását és a közösségi ellátás megerősítését.

szociális és társadalmi innovációs programokat, projekteket akarnak támogatni annak érdekében, hogy egy modern, több pilléren álló szociál-, család-, és felzárkózáspolitika tudjon kialakulni.

támogatják a gyermekszegénység csökkentését elősegítő kezdeményezéseket és hatékonyabbá teszik az energiaszegénység elleni küzdelmet.