A szociális és családügyi miniszter ismertette, milyen fejlesztésekre készülnek az uniós forrásokból

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy mire fogják költeni a TISZA-kormány által hazahozott 16,4 milliárd euró, vagyis mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részét a szociális, család-és idősügyi államtitkárságon.
Bejegyzésében kiemelte, a felsorolás közel sem teljes, majd példaként a fejlesztésekre a következőket emelte ki:
egyablakos szociális ügyintézés (online és offline) létrehozása. Ez olyan jelentős digitalizációs projekt, amely összhangban van az Európai Unió célkitűzéseivel is.
az egyszülős és az egygyermekes családok támogatásának beemelése a családtámogatási rendszerbe.
a középosztály megerősítése, a társadalmi és generációk közötti megosztottság csökkentése, a társadalmi párbeszéd elősegítése.
mentális jóllétet támogató iskolai program kidolgozása, más minisztériumokkal karöltve.
a maradvány-elvű, segélyezés alapú szociálpolitika helyett kialakítanak egy 21. századi, komplex, a képessé tételt erősítő rendszert.
fontos a szociális szférában dolgozók szakmai támogatása, a kiégés megelőzése, ahogy az is, hogy folyamatos szakmai párbeszédet indítsanak el a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával.
igazodva a European Care Strategy-hez, modern, innovatív idősellátás megvalósítására készülnek kapacitásbővítéssel és új szolgáltatások bevezetésével. Tervezik a hajléktalanná válás megelőzését támogató programok elindítását és a közösségi ellátás megerősítését.
szociális és társadalmi innovációs programokat, projekteket akarnak támogatni annak érdekében, hogy egy modern, több pilléren álló szociál-, család-, és felzárkózáspolitika tudjon kialakulni.
támogatják a gyermekszegénység csökkentését elősegítő kezdeményezéseket és hatékonyabbá teszik az energiaszegénység elleni küzdelmet.
módszertanilag megújítják a társadalmi felzárkózást, a társadalmi inklúziót és az esélyegyenlőséget támogató programokat.