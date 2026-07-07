Azbesztper ítélet nélkül

Beperelt állam Irategyeztetés után tegnap június 22-ére napolta el az ítélethirdetést az úgynevezett azbesztpert tárgyaló Fővárosi Törvényszék, bár a legutóbbi, márciusi tárgyaláson még úgy látszott, június 8-án három felperes ügyét le lehet zárni. Ketten közülük akkor még életben voltak, de néhány héttel később ők is belehaltak a lakóhelyükön gyakori, különleges rosszindulatú daganatba, így csütörtökön már csak gyermekeik vagy özvegyeik tudtak megjelenni a bíróság előtt.