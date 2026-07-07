Mit árulnak el ezek az ügyek a magyar egészségügy állapotáról, miért ismétlődnek újra és újra ugyanazok a kudarcok? Podcast.
Pintér Bence megjegyezte: főleg az ilyen esetekben mutatkozik meg, mennyire beszűkült az önkormányzatok pénzügyi mozgástere az abszurd mértékű állami elvonások, főként a szolidaritási adó miatt.
Ugyanabból a térségből származhatnak, ahonnan Magyarországra is jutott azbeszttartalmú kőzúzalék.
A Kéktúra egyes szakaszain is lehet azbeszt.
Egyes helyeken hamarosan elkezdik a burkolóanyag elszállítását.
Az élő környezetért felelős miniszternek közlése szerint sikerült megegyeznie az osztrák bánya tulajdonosával, péntektől teljesen leállítják a Magyarországra irányuló értékesítést.
Nemény András szombathelyi polgármester közölte, a város 19 parkolójában is kimutatták a súlyosan rákkeltő anyagot.
Egy parkolót lezárnak és ideiglenesen lefedik, egyes útszakaszokon 10 km/h sebességkorlátozást vezetnek be.
Hogy lássa, a döntés túlmegy-e a „szükséges” mértéken.
Több ilyen per van még folyamatban, így a károsultak ügyvédje abban reménykedik, ott is kedvező ítéletek születnek.
Asbestos lakóinak többsége a Val-des-Sources (Források völgye) nevet választotta, a polgármester reméli, decemberben hivatalosan is átnevezik a települést.
A Jonhnson&Johnson szerint alaptalanul rágalmazzák, terméke egyáltalán nem káros az egészségre.
Nyomozás nélkül állapította meg a hatóság: nem történt bűncselekmény a több tucat ember halálát okozó selypi azbesztszennyezés ügyében.
Az elmúlt 40 évben azbeszttel szennyezett termékeket forgalmaztak az Egyesült Államokban. 22-en pereltek, 6-an nem élték meg az ítéletet. További 9000 keresetet nyújtottak be a cég ellen.
„A Petőfi Csarnok azbesztmentesítése szakszerűen, biztonságosan, a jogszabályoknak megfelelően zajlott le, az sem a park használóira, sem pedig a környéken élők számára nem jelentett semmilyen egészségügyi kockázatot.” Ezzel, a tavaszi közleményéből másolt mondattal kezdődik a Városliget Zrt. tegnapi, az azbeszttel szennyezett munkaterületről szóló cikkünkre írt reakciója.
Laboratóriumi mérés igazolja, hogy azbeszt tartalmú veszélyes hulladék maradt a Petőfi Csarnok bontási területén. A ligetvédők feljelentést tettek.
A talajcsere és a hátrahagyott épületrészek bontása is elmaradt az azbeszttel szennyezett selypi gyárterületen.
Beperelt állam Irategyeztetés után tegnap június 22-ére napolta el az ítélethirdetést az úgynevezett azbesztpert tárgyaló Fővárosi Törvényszék, bár a legutóbbi, márciusi tárgyaláson még úgy látszott, június 8-án három felperes ügyét le lehet zárni. Ketten közülük akkor még életben voltak, de néhány héttel később ők is belehaltak a lakóhelyükön gyakori, különleges rosszindulatú daganatba, így csütörtökön már csak gyermekeik vagy özvegyeik tudtak megjelenni a bíróság előtt.
Azbesztcementből készült ivóvízvezetékeket cseréltek ki, és újakat is lefektettek Borsod-Abaúj-Zemplén megye tizenhárom településén a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében, a beruházás meghaladta a két és félmilliárd forintot - hangzott el a projekt záró rendezvényén Miskolcon, kedden.
Veszélyes hulladékokat is tartalmazó lerakóba hordják a Petőfi Csarnok (Pecsa) bontási törmelékét. A 022-es helyrajzi számú terület Dunakeszi és Göd határán helyezkedik el, a földhivatal bányatelepként tartja nyilván, körülötte mezőgazdasági területek, szőlőültetvények, szántóföldek terülnek el. Nagy földterületről van szó, 79 ezer négyzetméterről, ahol gigantikus mennyiségű hulladék-keveréket terítenek szét. A hulladékbányává alakított terület már csak ezért is poszt-apokaliptikus látványt nyújt a zöld mezők közepén. A FŐ KÉPRE KATTINTVA TOVÁBBI FOTÓKAT LÁTHAT!
Azbesztet találhattak a Petőfi Csarnok (Pecsa) bontása során is. Az azbesztmentesítés miatt a Városliget Zrt. 8 millió forinttal megtoldotta az épület 132 millió forintos bontási költségét. Az azbesztmentesítő szövetség elnöke, aki a ligetvédők felkérésére vizsgálta a volt Hungexpo-épületek azbeszt tartalmát, időközben megvásárolta a Pecsa szennyezettségéről a Városliget Zrt-nek szakvéleményt adó azbesztmentesítő céget. A fő képre kattintva galéria nyílik! Fotók: Zsidai Péter
Hatályon kívül helyezte az Egri Törvényszék a lőrinci eternitgyár szabálytalan bontását végző Selyp Invest Kft. vezetőjének ügyében hozott korábbi ítéletet - értesült lapunk. A cég 2013-ban minden biztonsági előírást figyelmen kívül hagyva robbantotta szét a gyárat, a környéket ellepte a mérgező azbesztet tartalmazó cementpor. A törvényszék új eljárás lefolytatására adott utasítást.
A bontás alatt álló, az V. kerületi Kossuth Lajos téren lévő egykori MTESZ-székházban is található azbesztet tartalmazó építőanyag, de az ott élők és dolgozók számára nem jelent veszélyt a bontás - közölte a kivitelezést végző Market Zrt. munkatársa. Lázár József hangsúlyozta, az irodaház bontásakor a kivitelező korszerű technológiák alkalmazásával garantálja az építkezésen dolgozók és a környéken élők biztonságát.
Független vizsgálatok igazolták, hogy a városligeti volt Hungexpo-irodaházaknál talált azbesztcement nem jelent veszélyt a környéken élőkre és a park látogatóira. Az egészségre veszélyes szórt azbeszt nem található a területen - közölte a Városliget Zrt.
Zugló polgármestere a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. vezetéséhez és az illetékes Kormányhivatalhoz fordul annak érdekében, hogy tisztázódjon a Városligetben a volt Hungexpo épületek bontása során felmerült gyanú, mely szerint az egyik épületből rákkeltő azbeszt juthatott az építési törmelékbe.
Hogyan zajlott a munka a heves megyei Lőrinci határában lévő - mára lebontott - eternitgyárban, ahol a 2000-es évek elejéig mérgező azbesztfeldolgozással foglalkoztak? Kikerülhetett-e a veszélyes anyag a gyár területéről? Az üzem volt vezetői szerint a zárt technológia miatt csak minimális lehetett a kiporzás, az egykori dolgozók azonban másként emlékeznek. Hárman beszéltek nekünk az üzemi hétköznapokról.
Befejeződött a Lőrinci és Zagyvaszántó határán fekvő egykori cementgyár területének azbesztmentesítése - közölte a Heves Megyei Kormányhivatal. Az érintett települések vezetőit ugyanakkor hivatalosan nem tájékoztatták a munkálatok befejezéséről, az pedig túlzás, hogy a mentesítés ezzel lezárult, a terület rendezése, a mérgezett föld cseréje még hátravan.
Egyre többen halnak meg a lőrinci cementgyár környékén élők közül az azbeszt miatt: az elmúlt két hétben ketten is belehaltak a súlyosan mérgező anyag okozta mellhártyadaganatba.