17,5 millió forintot keresett az Alapjogokért Központnál az Orbán-kormánytól politikai menedékjogot szerző Marcin Romanowski

Alapjogokért Központ;Marcin Romanowski;

2026-06-04 08:24:00 CEST

Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter szintén korrupcióval vádolt helyettese jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, de szokott posztolni videókat.

Marcin Romanowski 17,5 millió forintot keresett az Alapjogokért Központnál, miközben a lengyel parlamenttől is kapott tiszteletdíjat - írja a hvg a volt igazságügyi miniszterhelyettes vagyonnyilatkozata alapján.

A magyarországi jövedelem mellett 16 092 zloty parlamenti juttatásról is beszámolt, ami az ingadozó árfolyamtól függően nagyjából 1,4 millió forint. A vagyonnyilatkozatban 8,7 millió forint pénztartalékot is feltüntetett.

Marcin Romanowski korábban állást kapott az Alapjogokért Központban, ahol létrehozták a Magyar-Lengyel Szabadság Intézetet. A volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek az Orbán-kormány adott menedéket, miután Lengyelországban korrupcióval vádolták meg.

A vagyonnyilatkozathoz a bukott lengyel politikus kiegészítést is írt. Ebben ártatlan üldözöttnek, egy törvénytelen ügyészség áldozatának nevezte magát, és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt, valamint igazságügyi miniszterét vádolta bűncselekménnyel. Marcin Romanowski a Magyar-kormány hivatalba lépése előtt elhagyta Magyarországot, azóta ismeretlen helyről jelentkezik videókkal. Legutóbb Szerbiában és Horvátországban találták meg.

A volt lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) politikusát ötven órányi hangfelvétel alapján a közbeszerzési eljárások manipulálásával és a közpénz pártpolitikai célokra történő felhasználásával vádolják Lengyelországban. Hatósági gyanú szerint bűntettek áldozatainak szánt alapból kivett összegekből vásárolt szavazatokat magának, ami nem volt akadálya annak, hogy Magyarországtól politikai menedékjogot kapjon az Alapjogokért Központ lengyel jogállamiságról szóló négy és fél oldalas tanulmánya alapján.

Marcin Romanowski 2024 decemberében menekült Magyarországra, az Orbán-kormány emiatt még törvényt is módosított miatta, vállalva ezzel a feszültségek további növekedését a Donald Tusk vezette varsói kormánnyal. Az indoklás szerint Marcin Romanowskit hazájában nem illetné meg tisztességes eljárás.