Csaknem hatmilliárd forint közpénzt kapott tavaly az Alapjogokért Központ

közpénz;Miniszterelnöki Kabinetiroda;Alapjogokért Központ;2025;

2026-06-02 12:20:00 CEST

Attól a Batthyány Lajos Alapítványtól, amelyet a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda finanszíroztak.

Tavaly 5,8 milliárd forint támogatás érkezett az Alapjogokért Központ anyacégéhez, a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-hez, amely ebből 2,7 milliárd forintot költött a munkatársakkal összefüggő kiadásokra - írja a 444 a cég friss beszámolója alapján.

A lap szerint a támogatás közpénznek nevezhető, mert az Alapjogokért Központot működtető cég pénze rendszerint a Batthyány Lajos Alapítványtól érkezik, amelyet az Orbán--kormány a Miniszterelnöki Kabinetirodán keresztül finanszírozott. A tavalyi 5,8 milliárd forint az előző évi 4,3 milliárd forintos támogatás után újabb növekedést jelent.

Ehhez képest a cég értékesítésből származó árbevétele 81 millió forint volt. Ebből 60 millió forintot „médiamegjelenés biztosítása” címén, 18 milliót kutatási és elemzési tevékenységből, valamivel több mint 3 millió forintot pedig könyvkiadásból számoltak el.

A kiadások is nőttek: anyagjellegű ráfordításokra 2,8 milliárd forint ment el a korábbi 1,9 milliárd után. Ezen belül rendezvényszervezésre 1,1 milliárdot, utazásra és kiküldetésre 408 milliót, szakértői, jogi tevékenységekre és kutatásra 336 milliót, hirdetésre 214 milliót, könyvkiadásra pedig 167 millió forintot költöttek. A rendezvényszervezési költségek jelentős növekedése összefügghet azzal is, hogy az Alapjogokért Központ szervezi a CPAC Hungaryt. A cég tavaly két új munkatárssal bővült, az átlagos havi bruttó bér pedig 1,7 millió forintról 2,1 millió forintra emelkedett.

A Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. a nagy támogatási összeg ellenére közel 4 millió forintos veszteséggel zárta az évet. Év végén 802 millió forint pénzeszköze volt, tartozásai pedig 5,5 milliárd forintról 7,6 milliárd forintra nőttek.