közpénz;Miniszterelnöki Kabinetiroda;Alapjogokért Központ;2025;

Az Alapjogokért Központ egyik kiadványa

Csaknem hatmilliárd forint közpénzt kapott tavaly az Alapjogokért Központ

Attól a Batthyány Lajos Alapítványtól, amelyet a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda finanszíroztak. 

Tavaly 5,8 milliárd forint támogatás érkezett az Alapjogokért Központ anyacégéhez, a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-hez, amely ebből 2,7 milliárd forintot költött a munkatársakkal összefüggő kiadásokra - írja a 444 a cég friss beszámolója alapján.

A lap szerint a támogatás közpénznek nevezhető, mert az Alapjogokért Központot működtető cég pénze rendszerint a Batthyány Lajos Alapítványtól érkezik, amelyet az Orbán--kormány a Miniszterelnöki Kabinetirodán keresztül finanszírozott. A tavalyi 5,8 milliárd forint az előző évi 4,3 milliárd forintos támogatás után újabb növekedést jelent.

Ehhez képest a cég értékesítésből származó árbevétele 81 millió forint volt. Ebből 60 millió forintot „médiamegjelenés biztosítása” címén, 18 milliót kutatási és elemzési tevékenységből, valamivel több mint 3 millió forintot pedig könyvkiadásból számoltak el.

A kiadások is nőttek: anyagjellegű ráfordításokra 2,8 milliárd forint ment el a korábbi 1,9 milliárd után. Ezen belül rendezvényszervezésre 1,1 milliárdot, utazásra és kiküldetésre 408 milliót, szakértői, jogi tevékenységekre és kutatásra 336 milliót, hirdetésre 214 milliót, könyvkiadásra pedig 167 millió forintot költöttek. A rendezvényszervezési költségek jelentős növekedése összefügghet azzal is, hogy az Alapjogokért Központ szervezi a CPAC Hungaryt. A cég tavaly két új munkatárssal bővült, az átlagos havi bruttó bér pedig 1,7 millió forintról 2,1 millió forintra emelkedett.

A Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. a nagy támogatási összeg ellenére közel 4 millió forintos veszteséggel zárta az évet. Év végén 802 millió forint pénzeszköze volt, tartozásai pedig 5,5 milliárd forintról 7,6 milliárd forintra nőttek.

Az államfő egy német lapnak nyilatkozva hangsúlyozta, lemondása alkotmányos alap hiányában nem lenne helyénvaló.