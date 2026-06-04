Tarr Zoltán minden múzeumtól elkérte azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el

műtárgyak;Tarr Zoltán;

2026-06-04 08:46:00 CEST

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az előző kormány úgy állt a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között.

Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyeknek kölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét - írta Facebook-posztjában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Erről elsőként a Népszava írt hétfőn Sári Zsolt, a tárca közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkára bejelentése alapján.

Tarr Zoltán közlése szerint szerdán minden múzeumtól elkérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el. A tárcavezető hangsúlyozta, látni akarják, hova kerültek a műtárgyak, és milyen szerződések kapcsolódtak ezekhez.

A bejegyzésben a tárcavezető bírálta az Orbán-kormány politikusait is. Úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között.

Jelezte, a minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. „A műtárgy nemzeti közkincs, a magyar nép kulturális gyarapodását szolgálja” - zárta sorait Tarr Zoltán.