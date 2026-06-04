Tarr Zoltán minden múzeumtól elkérte azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el

Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyeknek kölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét - írta Facebook-posztjában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Erről elsőként a Népszava írt hétfőn Sári Zsolt, a tárca közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkára bejelentése alapján.Vizsgálják a gyanús magyarországi műtárgykölcsönzéseket, valószínűleg a Sándor-palota vezet
Tarr Zoltán közlése szerint szerdán minden múzeumtól elkérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el. A tárcavezető hangsúlyozta, látni akarják, hova kerültek a műtárgyak, és milyen szerződések kapcsolódtak ezekhez.
A bejegyzésben a tárcavezető bírálta az Orbán-kormány politikusait is. Úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között.
Jelezte, a minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. „A műtárgy nemzeti közkincs, a magyar nép kulturális gyarapodását szolgálja” - zárta sorait Tarr Zoltán.