Vizsgálják a gyanús magyarországi műtárgykölcsönzéseket, valószínűleg a Sándor-palota vezet

Magyarország;vizsgálat;Sándor-palota;műtárgyak;kölcsönzés;

2026-06-02 15:31:00 CEST

Legutóbb Tarr Zoltán kulturális tárcája akadályozta meg, hogy egy állami tulajdonban lévő műtárgyegyüttes a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből a az Orbán-kormány által létrehozott Habsburg Ottó Alapítványhoz kerüljön.

Teljes körű vizsgálat indul a közgyűjteményekből nem közgyűjteményi helyszínekre kölcsönzött műtárgyak helyzetének feltárására - mondta el Sári Zsolt, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkára a Múzeumok Éjszakáját felvezető keddi sajtótájékoztatón.

Az államtitkár ezt annak az örökségvédelmi ügynek az apropóján említette, amelyről Tarr Zoltán kulturális miniszter számolt be kedd reggel a Facebook-oldalán. E szerint a tárca megakadályozta, hogy egy állami tulajdonban lévő műtárgyegyüttes a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből a az Orbán-kormány által létrehozott Habsburg Ottó Alapítványhoz kerüljön. Sári Zoltán úgy fogalmazott, nem a kölcsönzési gyakorlat megszüntetése a cél, hanem annak áttekintése, hogy a nemzeti kulturális örökség darabjai milyen feltételekkel és milyen szakmai döntések alapján kerültek ki a közgyűjteményekből. A vizsgálat eredményeként egy nyilvánosan hozzáférhető adatbázist is létrehoznak, amelyben valamennyi érintett műtárgy szerepel majd.

Az Orbán-kormány alatt a fideszes politikusok és a közjogi méltóságok gyakorlatilag a műkincsrablás szintjén kértek el festményeket múzeumoktól. 2025 szeptemberében derült ki, hogy csak a Sándor-palota 91 műtárgynál tartott 568 millió forint értékben, amelyek közül 120 millió forinttal Rippl-Rónai József egyik festménye volt, de nem az a Medgyessy olvas című alkotás, amelyet a jelenlegi köztársasági elnök felesége választott ki valamivel korábban, hogy a a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum helyett három és fél évig a Sándor-palota falán lógjon.

A törvény betűje szerint engedéllyel bárki kölcsönözhet műtárgyakat gyűjteményektől, állami intézményeknek pedig még kölcsönzési díj fizetésére sem kötelezik. Nem fizetett a Sándor-palota sem. Még 2019-ben az akkor fideszes parlamenti képviselő Hoppál Péter ünnepelte a Magyar Kultúra Napját azzal, hogy Keserü Ilona és Lantos Ferenc-festményt kölcsönzött a pécsi Janus Pannonius Múzeumtól.