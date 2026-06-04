Bezár Magyarország egyetlen olyan vidéki étterme, amelynek két Michelin-csillagja van

Gerendai Károly;Michelin-csillag;Gourmet Fesztivál;

2026-06-04 10:29:00 CEST

Hamarosan bezár a tatai Platán Gourmet Restaurant, Magyarország első és egyetlen vidéki két Michelin-csillagos étterme, amely jóideje veszteséges volt. Távozik a séf, a projektből kiszáll a Gerendai Károly alapította Costes-csoport is.

Július 31-én "jelenlegi formájában" bezár a tatai Platán Gourmet Restaurant, Magyarország egyetlen vidéki két Michelin-csillagos étterme.Pesti István séf a Dining Guide-nak jelentette be a hírt. Gerendai Károly tulajdonos nem titkolta: a két Michelin-csillagos vidéki fine dining étterem fenntartása hosszabb ideje jelentős veszteségekkel járt. A döntés ismét a magyarországi csúcsgasztronómia egyik legnagyobb kihívására irányítja a figyelmet: miközben a nemzetközi elismerések erősítik az ország turisztikai vonzerejét, a működés gazdasági fenntarthatósága továbbra is megoldatlan kérdés.

A Platán Gourmet helyén a jövőben vendégséfekkel, borászokkal akarnak egyedi gasztronómiai eseményeket tartani.

A Platán Gourmet 2022-ben szerezte meg második Michelin-csillagát, amellyel egyedülálló pozíciót vívott ki a magyar vidéki vendéglátásban. Az étterem az elmúlt években a hazai gasztronómia egyik legfontosabb referenciahelyévé vált, rendszeresen fogadott külföldi vendégeket is. De nem eleget. Mint azt Pesti István a portálnak nyilatkozta: "a helyi közönség önmagában nem tud eltartani egy ilyen szintű éttermet. Ehhez szükség van arra a nemzetközi vendégkörre is, amely a hasonló kategóriájú budapesti éttermekben természetes módon jelen van." A séf távozása eldöntötte a Platán Gourmet sorsát, ugyanis mint Gerendai Károly elmondta, nélküle már nem látják értelmét működtetni az éttermet, túl magasnak ítélik a szakmai kockázatokat és a várható további veszteségeket. A Costes 2024 tavaszán szállt be többségi tulajdonosként a két Michelin-csillagos étterembe, amely egyébként a ma kezdődő budapesti Gourmet Fesztiválon, aminek fókuszában épp a vidéki gasztronómia áll, még saját standdal lesz jelen.

A bezárás nem azonnali és nem teljes körű, a Platán Tata többi egysége – köztük a bisztró, a szálláshelyek és az egyéb vendéglátóhelyek – a tervek szerint tovább működnek majd. A Gourmet megszűnése azonban érzékeny veszteség a magyar fine dining szektornak. Egyelőre arról nincs hír, hogy Pesti István hol folytatja, de a bejelentésben nem érintették a budapesti Blaha Lujza téri volt Corvin áruház épületében nyílt Time Out Marketben működő Canteen projektet sem, amely talán tovább üzemelhet.