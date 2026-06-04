Megjelent az afrikai sertéspestis Magyarországon, egy szabolcsi telepen 3000 állatot ölnek le

Magyarország;NÉBIH;afrikai sertéspestis;

2026-06-04 11:43:00 CEST

Az afrikai sertéspestis (ASP) vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házisertés-állományban, amelynek a felszámolását azonnal megkezdték.

Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el a Magyarországon is megjelenő afrikai sertéspestis (ASP) további terjedésének megakadályozása érdekében. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri – jelentette be csütörtöki közleményében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei nagylétszámú sertést tartó telepen a Nébih laboratóriuma június 3-án kimutatta az ASP jelenlétét - részletezi a szervezet közleménye. Emiatt Nemes Imre országos főállatorvos haladéktalanul elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását. Az érintett vállalati gazdaságban a mintegy 3000 sertést számláló állomány felszámolása megkezdődött, valamint a fertőzés eredetének és az esetleges továbbterjedésének felderítésére irányuló járványügyi nyomozás is zajlik. A kitörés körül a hatóság védő- és megfigyelési körzetet jelölt ki, valamint korlátozásokat vezetett be.

Az ASP a házi és vadon élő sertések súlyos vírusos betegsége. Az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor nem gyógyítható és nem létezik ellene vakcina, így a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertéságazat számára.

A Nébih nyomatékosan kéri a sertéstartókat, kiemelten az ASP fertőzött területen, hogy továbbra is különös figyelmet fordítsanak a járványvédelmi előírások betartására. Kiemelten fontos a telepek zártan tartása, az idegen személyek és járművek belépésének korlátozása. A fertőtlenítési előírások maradéktalan végrehajtása szintén elengedhetetlen, valamint annak megakadályozása, hogy a házi sertések bármilyen módon érintkezésbe kerüljenek vaddisznókkal akár közvetlenül, akár közvetett módon fertőzött takarmány vagy eszközök révén. A Nébih azt is nyomatékosan kéri az állattartóktól, hogy ha a sertésállományukban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást vagy vérzéses tüneteket észlelnek értesítsék az állatorvosukat.

A Nébih egyébként térképen mutatja, hol vezettek be korlátozásokat afrikai sertéspestis miatt Európában.