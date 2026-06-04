Csoportos létszámleépítést jelentettek be Balásy Gyula egyik cégénél

csoportos létszámleépítés; NER;Balásy Gyula;

2026-06-04 11:34:00 CEST

Az alvállalkozók kifizetése sem ment zökkenőmentesen: előfordultak 10-15 napos vagy ennél hosszabb csúszások is.

Csoportos létszámleépítésről tájékoztatta dolgozóit a Balásy Gyula többségi tulajdonában lévő Visual Europe Group - írja a Telex.

Az Opten adatai szerint a cégcsoport fő vállalatánál 186 ember dolgozik.

A munkavállalók a lap értesülése szerint e-mailben kaptak tájékoztatást a helyzetről. A vezetőség ebben arról írt, hogy a kialakult körülmények olyan kihívást jelentenek a cégnek, „amelyre felelős vezetőként reagálnunk kell”. A létszámleépítés részleteiről Botond Szabolcs ügyvezető egy videóban beszélt a dolgozóknak.

A cég ugyanakkor azt közölte, hogy még nem hoztak végleges döntést a munkavállalók elbocsátásáról. A társaságok kizárólag a jogszabályok által előírt csoportos létszámleépítési eljárást jelentették be a hatóságok felé. Ez egy kötelező, előzetes eljárásrend, amelynek célja a változó gazdasági és üzleti környezethez kapcsolódó lehetséges működési forgatókönyvek kezelése.

Korábban több, a Lounge-csoportnál vagy annak alvállalkozóinál dolgozó munkavállaló is arról írt a lapnak, hogy a cégek számláinak zárolása után bérfizetési gondok jelentkeztek, és létszámleépítéssel is megfenyegették őket. A Visual Europe Groupnál az alvállalkozók kifizetése sem ment zökkenőmentesen: az előző hónapban 10-15 napos, egyes esetekben ennél is hosszabb késéssel fizettek.