Tűzszünetet javasol a NAÜ a Zaporizzsja Atomerőműnél halaszthatatlan vezetékjavítás miatt

A nukleáris létesítmény utolsó megmaradt tartalékvezetéke is megsérült egy „katonai tevékenység” közepette, így már csak egyetlen vezeték biztosítja a működést. 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) konzultációkat kezdeményezett egy ideiglenes tűzszüneti övezet létrehozásáról azon a területen, ahol Ukrajna ZN – a közbeszédben Zaporizzsjaként ismert – atomerőművének (utolsó megmaradt tartalék 330 kilovoltos vezetéke január 2-án katonai tevékenység következtében megsérült és lekapcsolták – tette közzé a szervezet az X-en.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója kiemelte, hogy az erőmű teljes mértékben az egyetlen működő 750 kilovoltos vezetékre szorul. Az Ukrajna egyben Európa legnagyobb atomerőműve 2022 márciusa orosz megszállás alatt áll. A most kezdeményezetthez hasonló helyi tűzszünetre tavaly októberben már volt példa. Akkor is az áramszolgálatatással volt gond, mert sérülések miatt csak dízelgenerátorok biztosították a reaktor hűtéséhez az áramot.

– A  háborúban álló felek, az ukránok és az oroszok is felismerték, hogy a helyzet veszélyes – tette hozzá múlt ősszel a NAÜ. A Zaporizzsja Atomerőmű jövője az esetleges béketárgyalások egyik fontos pontja lehet, legutóbb Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a biztonsági garanciákról szóló, részükről véglegesített ukrán-amerikai megállapodás részeként említette azt.

