atomerőmű;Ukrajna;helyreállítás;sérülés;Nemzetközi Atomenergia Ügynökség;tűzszüneti javaslat;Zaporizzsja;villanyvezeték;

2026-01-09 18:13:00 CET

Tűzszünetet javasol a NAÜ a Zaporizzsja Atomerőműnél halaszthatatlan vezetékjavítás miatt

A nukleáris létesítmény utolsó megmaradt tartalékvezetéke is megsérült egy „katonai tevékenység” közepette, így már csak egyetlen vezeték biztosítja a működést.