Tűzszünetet javasol a NAÜ a Zaporizzsja Atomerőműnél halaszthatatlan vezetékjavítás miatt

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) konzultációkat kezdeményezett egy ideiglenes tűzszüneti övezet létrehozásáról azon a területen, ahol Ukrajna ZN – a közbeszédben Zaporizzsjaként ismert – atomerőművének (utolsó megmaradt tartalék 330 kilovoltos vezetéke január 2-án katonai tevékenység következtében megsérült és lekapcsolták – tette közzé a szervezet az X-en.
Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója kiemelte, hogy az erőmű teljes mértékben az egyetlen működő 750 kilovoltos vezetékre szorul. Az Ukrajna egyben Európa legnagyobb atomerőműve 2022 márciusa orosz megszállás alatt áll. A most kezdeményezetthez hasonló helyi tűzszünetre tavaly októberben már volt példa. Akkor is az áramszolgálatatással volt gond, mert sérülések miatt csak dízelgenerátorok biztosították a reaktor hűtéséhez az áramot.
The IAEA has initiated consultations to establish a temporary ceasefire zone in the area where Ukraine’s ZNPP last remaining back-up 330 kV line was damaged and disconnected as a result of military activity on 2 January, leaving the plant entirely dependent on its sole… pic.twitter.com/w4LzoM7FTK— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) January 9, 2026
– A háborúban álló felek, az ukránok és az oroszok is felismerték, hogy a helyzet veszélyes – tette hozzá múlt ősszel a NAÜ. A Zaporizzsja Atomerőmű jövője az esetleges béketárgyalások egyik fontos pontja lehet, legutóbb Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a biztonsági garanciákról szóló, részükről véglegesített ukrán-amerikai megállapodás részeként említette azt.Helyi tűzszünet lépett életbe, javításra szorul az oroszok által megszállt Zaporizzsja AtomerőműVolodimir Zelenszkij szerint elkészült az ukrán-amerikai megállapodás tervezete a biztonsági garanciákról, már csak Donald Trump jóváhagyása kell hozzá