Magyar Péter a Der Spiegelnek: Sulyok Tamás Orbán Viktor nyomására nem élt a távozás lehetőségével

Orbán-kormány;rendszerváltás;Magyar Péter;Magyar-kormány;

2026-06-04 13:31:00 CEST

A miniszterelnök szerint a tavalyi év második felében kezdett bizakodni, hogy a Tisza akár meg is nyerheti a parlamenti választást.

16 évnyi megkérdőjelezhetetlen uralom után Magyar Péter legyőzte az autokratikus Orbán Viktort - ezzel a felütéssel közölt interjút a Der Spiegel Magyar Péter miniszterelnökkel, aki egyebek közt kifejtette, hogyan sikerült meggyőznie a magyarokat, és hogyan tervezi megtisztítani az államapparátust az Orbán Viktorhoz lojális személyektől.

A hvg szemléje szerint Magyar Péter az interjúban bevallotta, hogy csak 2025 második felében kezdett bizakodni abban, hogy akár meg is nyerheti a Tisza a 2026 április 12-i választást, de még így is kételkedett, mihez tudnak kezdeni abban az ellenszélben, amiben álltak. Arról pedig még csak nem is álmodott, hogy ekkora különbséggel győzik le a Fideszt. A sikert részint annak tudja be, hogy a Fidesz propagandája egyre inkább hatástalanná vált, ugyanis az agitáció csak akkor működik, ha van benne legalább egy szemernyi az igazságból. Az emberek többé nem féltek a hatalomtól, sőt, kinevették. Azt már két éve látni lehetett, hogy Orbán Viktor uralma messze nem olyan stabil, mint amilyennek látszik - idézte fel saját, első Partizán-interjújában megfogalmazott gondolatait a kormányfő.

Azt Magyar Péter nem gondolja, hogy a módszereit általánosítani lehetne a demokrácia hívei számára, de az alap az, hogy szimplán tisztességesen és keményen kell dolgozni, el kell menni az emberekhez, meg kell hallgatni őket. A korábbi ellenzéki pártok sikertelenségének egyik okaként azt jelölte meg, hogy azt hitték, elegendő, ha megjelennek a közösségi médiában és a tévében.

Az Orbán-kormány Magyar Péter szerint eltérítette az államot, és kulcspozíciókban még ma is az előző rezsim kiszolgálói ülnek, akik elárulták a jogállamot és a demokráciát. Ezért a kormányfő szerint ezeknek a báboknak el kell tűnniük, hiszen a nép nem egyszerűen az előző kormány leváltására, hanem az egész rendszer megújítására voksolt.

Magyar Péter állítása szerint ő próbált udvariasan bánni Sulyok Tamással, de a köztársasági elnök nem élt a méltósággal való távozás lehetőségével, szerinte Orbán Viktor nyomására. Szerinte ezek a figurák a rendszerváltást akarják megakadályozni, s nagyon sajátosnak tartja, hogy most hirtelen ők követelnek demokráciát. Ezzel szemben a magyarok szerinte a tabula rasa mellett döntöttek, új arcok, új szabályok kellenek, vissza kell állítani a fékeket és ellensúlyokat. A múltat le kell zárni a bűnösöknek bocsánatot kell kérniük és vállalniuk a felelősséget. Orbán Viktor viszont nem hajlandó erre - magyarázta a miniszterelnök, aki azt reméli, október 23-án már egy egységes nemzet ünnepelheti az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóját.

Magyar Péter érdektelennek nevezte, hogy Donald Trump a Fideszt támogatta a választásokon, mivel az amerikai elnök utólag már arról beszélt, hogy az új kormányfő bizonyára jó ember. Az Egyesült Államokat Magyar Péter Magyarország természetes partnerének tartja, mind a NATO-ban, mind gazdaságilag. Ha meghívást kapna Washingtonba, szívesen elutazna - fejtette ki.