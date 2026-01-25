Bírósági tárgyalás lesz az újpesti szülei meggyilkolásával vádolt férfi büntetőügyében

A keddi előkészítő ülésen a vádlott nem tett vallomást, ezért a büntetőpert kitűzték júniusra. Az ügyészség indítványozta a férfi felmentését és kényszergyógykezelésének elrendelését.