Az előkészítő ülés elmaradt, ugyanis a vádlott nem ment el a bíróságra.
A bíróság tárgyalásra utalta az ügyet.
Az eljárás 2025. november 26-án folytatódik.
A keddi előkészítő ülésen a vádlott nem tett vallomást, ezért a büntetőpert kitűzték júniusra. Az ügyészség indítványozta a férfi felmentését és kényszergyógykezelésének elrendelését.
A Fővárosi Törvényszék előkészítő üléséről a vádlott – akit végül beszámíthatónak nyilvánítottak – védőjének kérésére „erkölcsi okokból” kizárták a nyilvánosságot.