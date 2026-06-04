A ledarálás után

színház;darálás;Freeszfe Egyesület;

2026-06-04 16:23:00 CEST

Lehet-e egy aznapi hírből estére kész színházi előadás? A Freedomban kedd este ismét bebizonyosodott, hogy lehet. Darvasi László és Tasnádi István huszonnégy óra alatt írt új darabot, amelyet két színészcsapat rögtön el is játszott.

A Freeszfe már korábban elindított hírszínházi sorozatában arra vállalkoznak alkotók, hogy szinte a semmiből új produkciókat teremtenek. Most az alapanyagot két, a Telexen megjelent hír adta. Az első: Honlapja sincsen, mégis 355 millió forintnyi nyereséget termelt tavaly Szijjártó Péter feleségének a cége. Ebből a hírből Darvasi László írt egy napon belül egy új darabot Belsőépítész címmel. Az író a témából egy izgalmas lélektani krimit hozott létre. Már az elején ballonkabátban, táskával megjelenik egy titokzatos idegen. Aztán a cég asszisztense. És persze a volt külügyminiszter és a felesége sem hiányozhat a Freedom kicsiny színpadáról. Előbbi Lehel Vilmos alakításban egy futball labdával a hóna alatt érkezik. Az asszisztens, akit pedig bekötött fejjel Szekeres Blanka játszik elmeséli, hogy a választások után miként is sérült meg. A belsőépítész feleséget Tóth Enikő adja. Utalások történnek bukott politikusokra, az ínyencek még hazai futballsztár nevét is kihallhatják a dialógusokból, melyekből egy titkokkal, netán bűnökkel teli zárt világ bontakozik ki. Egy olyan virágnyelv beavatottjai lehetünk, amely tele van váratlansággal, csípős intellektuális iróniával. Na azért megsajnálunk nem kell a főhőseket, mégis tanulságos szembesítéssé válik a Nyári Ádám által rendezett, a nevetőizmokat sem kímélő felolvasószínházi alkalmi produkció.

A másik hír: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arra kérte a nézőket, hogy aki rendelkezik információkkal, hogy milyen formában és hogyan jutott a „Fidesz kedvezményezettjeihez” az NKA-program keretében pénz, akkor osszák meg az információkat, mert ezzel nagyban segítik a vizsgálatot. Ebből Tasnádi István Ledarálva címmel írt egy tőle megszokott sziporkázó kortárs revüt. A Bagossy Júlia által rendezett előadás elején Tarr miniszter (Epres Attila) az NKA egyik kiürített irodájában térdel öltönynadrágban, felgyűrt ujjú fehér ingben és egy zsák ledarált dokumentációt próbál összeillesztgetni. Körülötte nagy papírzsákok és fekete szemeteszsákok, mind tele ledarált irattal. Nincs egyedül Emilyvel, a személyi asszisztensével (Büki Flóra) válogatja a papírfecniket. Hamarosan érkezik MC Bobó énekes (Tasnádi Bence), aki nyert a korábbi pályázaton és most egy borítékot szorongat a kezében. Aztán a sírás sem marad el, eszünkbe juthat egy emlékezetes interjú egy korábban nagyon is kedvezményezett marketingcég vezetőjével. Ott is megjelentek a könnyek, még a papír zsebkendő is be volt készítve. De maradjunk szorosabban a kultúra területén! Ha már énekes, akkor a zene is hangsúlyossá válik az előadásban. Tasnádi István darabja rengeteg leleménnyel teli. Abszurd szituációk, remek játéklehetőségekkel. A végére Mága Zoltánt már Máglya Zoltánként emlegetik, amiben igencsak van csavar. Reméljük ezek a darabok nem tűnnek majd el, hanem valamilyen formában továbbélnek majd a hazai színházi életben.