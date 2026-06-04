Andoni Iraola lett a Liverpool edzője

edzőváltás;Szoboszlai Dominik;Liverpool FC;Kerkez Milos;Pécsi Ármin;Arne Slot;Andoni Iraola;

2026-06-04 22:01:00 CEST

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin Premier League-csapatának éléről nemrég távozott a holland Arne Slot. Az ő helyét veszi át az angol bajnokságot jól ismerő spanyol szakember.

Andoni Iraola lett az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool FC vezetőedzője, a 43 éves spanyol szakember egy idényre szóló szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klubbal. Iraola az elmúlt három évben a Bournemouth együttesét irányította, ahol korábban együtt dolgozott már – a Liverpoolhoz egy éve érkezett – Kerkezzel, a legutóbbi szezonban pedig Tóth Alexszel.

Iraola az utolsó évében a hatodik helyre vezette csapatát, amely így története során először harcolta ki a nemzetközi kupaszereplést. A baszk edző munkássága azért is volt igazán különleges, mert a klub közel 250 millió euró értékben adott el futballistákat tavaly nyáron, idény közben pedig az első számú gólvágót, Antoine Semenyót is értékesítette körülbelül 75 millió euróért. A Liverpool FC szombaton jelentette be a holland Arne Slot távozását a vezetőedzői posztról, sajtóhírek szerint már akkor is Iraola volt a poszt első számú várományosa. A tárgyalásokat liverpooli részről Richard Hughes sportigazgató vezette, akit 2024-ben szintén a Bournemouth-tól szerződtettek

A magyar szurkolók számára jó hír, hogy Szoboszlait a Liverpool szurkolói az idény legjobbjának választották. A klub honlapja szerint a szavazatok több mint kétharmadát begyűjtve érdemelte ki – pályafutása során először – az elismerést. A magyar válogatott csapatkapitányáról azt írták, hogy az egész szezonban egyenletesen jó teljesítményt nyújtott, a Vörösök 57 mérkőzéséből 53-on pályára lépett, ráadásul mindegyiken kezdőként. A középpályán és többször jobbhátvédként 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott. A teljesítményét jól jellemzi, hogy ötször ő lett a hónap játékosa, a mérkőzés legjobbja elismerést pedig nyolc alkalommal érdemelte ki.

Szoboszlai az év gólja-versenyben is ott van a jelöltek között a Liverpoolnál, nyolc találatára lehet voksolni a 20-as szűkített listán. Ezek közül négyet szabadrúgásból lőtt a Premier League-ben – ez rekord a klubnál. A magyar futballista 2023-ban igazolt az RB Leipzigtól a Liverpoolhoz, amelyben harmadik szezonjában, áprilisban elérte a 100 mérkőzéses mérföldkövet – ez korábban a magyarok közül csak Gera Zoltánnak sikerült.