Edzőváltás - MTK igen, DVSC nem

Amint azt lapunk hétfői számában jeleztük, végül két, a labdarúgó OTP Bank Ligában érdekelt együttes vezetőedzőjének személyével kapcsolatban is döntés született: a portugál Leonel Pontes a debreceni futballcsapatot működtető Zrt. igazgatótanácsának hétfő esti döntése értelmében a továbbiakban is folytathatja a munkát a Debreceni VSC élén, míg tegnap hivatalosan is bejelentették az MTK Budapest elöljárói, hogy Teodoru Vasziliszt Tamási Zsolt váltja az kék-fehérek kispadján.