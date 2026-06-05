A Putyin-rezsim figyelmeztetett, azt várja, hogy Magyarország a nemzeti érdekei mentén cselekszik majd

Oroszország;Magyarország;Ukrajna;

2026-06-05 06:37:00 CEST

Az orosz külügyi szóvivő kiemelte, figyelemmel kísérik a két ország kapcsolatára vonatkozó megjegyzéseket.

Figyelemmel kísérjük Magyarország új vezetésének megjegyzéseit az országaink kapcsolatáról és Ukrajnával kapcsolatosan is. Azt feltételezzük, hogy a magyar kormány ezekben a kérdésekben is a nép által felruházott felelősség jegyében cselekszik majd, az ország és a nemzeti érdekeik mentén – a TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint erről beszélt Marjia Zaharova orosz külügyi szóvivő, a hírt a Portfolio vette észre. Marija Zaharova hozzátette, – Ezek alapján a konkrét nyilatkozatok és cselekedetek alapján járunk majd el mi is..

Az orosz külügyi szóvivő korábban arról beszélt: országa kész továbbra is együttműködni, várja, hogy együtt dolgozhasson Magyar Péter kormányával. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője pedig még áprilisban úgy fogalmazott: Oroszország kölcsönösen hajlandó a Magyarországgal folytatandó párbeszédre. – Egyelőre megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy, amennyire értjük, van hajlandóság a pragmatikus párbeszéd folytatására. Ebben az esetben bennünk megvan erre a kölcsönös hajlandóság – fogalmazott.