Orbán Viktor tavaly nyáron még úgy vélte, vereség esetén őszre már számára kedvező politikai klíma alakul ki

Kubatov Gábor;Fidesz;Orbán Viktor;parlamenti választás;Orbán Balázs;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-06-05 15:48:00 CEST

Azzal nem számolt, hogy a Tisza végül kétharmadot szerez és nekiáll lebontani az Orbán-korszak hatalmi struktúráit.

Borús hangulatú találkozó zajlott április 14-én délelőtt a fővárosi Orczy tér közelében lévő Polgárok Házában. A Fidesz egyéni képviselőjelöltjei gyűltek ott össze mindössze két nappal a párt számára katasztrofális eredménnyel végződött választás után, amely sokuknak az országgyűlési karrierjük végét is jelentette – derül ki a Direkt36 cikkéből.

A portál úgy tudja, az eseményen

Orbán Viktor arról beszélt, hogy a vereség miatt újra kell gondolni a Fidesz helyzetét, többek között a frakció összetételét is.

Orbán azt is mondta, a jelenlévők gondolják át, a jövőben is vállalják-e a választókerületi (vk) elnöki pozíciót. Ez az egyik legfontosabb tisztség a pártban, jellemzően a vk-elnökök szoktak lenni az egyéni jelöltek is a saját választókerületükben. Miután Orbán felvetette ezt a témát, azt hangsúlyozta, hogy az ellenzéki lét miatt „kevesebb lesz a mozgástér”. Ezért aki úgy dönt, hogy továbbra is vk-elnök marad, annak ezt saját erőforrásból kell megoldania. A politikusok közül erre többen felszisszentek, mert nem értették, hogy 16 év kormányzás után a pártnak miért nincs erre elegendő forrása.

Orbán Balázs közölte, a Fideszre leadott szavazatszámmal győzhettek is volna, ha nem ilyen magas a választási részvétel. Sokan azon döbbentek meg igazán, hogy a kampányfőnök mindenkit megdicsért, még a kormányközeli közvélemény-kutatókat is. „Ők is jól teljesítettek, csak épp nem találták el az eredményt” – mondta, erre többen is gúnyos röhögéssel reagáltak.

több jelenlévő fenyegetőnek élte meg, hogy Kubatov Gábor arról beszélt, mindenki szálljon magába és gondolja át, miben hibázott. Hozzátette, aki vállalja a vk-elnökséget ellenzékben is, annak továbbra is keményen kell dolgoznia, és végre kell hajtania a feladatokat. Arra is kitért, hogy a Tisza-kormány alatt hatósági vizsgálatok várhatnak a fideszesekre, ezért felszólította őket, hogy a kényesebb információkat töröljék az adathordozóikról.

A Direkt36 szerint Orbánék ezzel le is akarták zárni a megbeszélést, jelezve, hogy az egyéni jelöltek majd egy másik alkalommal fejthetik ki a véleményüket. Akadtak azonban néhányan, akiknek ez nem tetszett, és ezért szólásra jelentkeztek:

a Bács-Kiskun megyei Font Sándor kiemelte, mélyebb szembenézésre és önkritikára lenne szükség. Egy jelenlévő szerint Orbán Viktor arcán látható volt, hogy nem örül Font szavainak.

Ferencz Orsolya, a párt VIII. kerületi képviselőjelöltje arról beszélt, hogy történelmi vereséget szenvedtek. „Ezért, ha valaki beül a parlamenti patkóba, az a pokolba ül be” – mondta az egyik résztvevő szerint arra utalva, hogy a kis létszámú Fidesz-frakciót óriási nyomás alá fogja helyezni a Tisza. Ezért szerinte a frakciót kizárólag olyan politikusokból kéne összeállítani, akik minél kevesebb támadási felületet szolgáltatnak a Tiszának.

Ferencz Orsolya Orbán Balázsra nézve elmondta, hogy köszöni az elméleti eszmefuttatásait, de azok senkit sem érdekelnek. Azt ajánlotta a kampányfőnöknek, hogy inkább nézzen rá az eredményjelzőre. Kubatovnak pedig azt mondta, köszöni, amit eddig a pártért tett, de „ne fenyegessen senkit”. Továbbra is Orbánékhoz beszélve hozzátette azt is: nem azoknak kellene értékelniük a vereséget, akik előidézték azt. A politikus a beszéde végén nagy tapsot kapott.

Szentkirályi Alexandra jelezte, „büszkén fog beülni a parlamenti pokolba”.

A cikkből kiderül, hogy

április 16-17-én Kubatov Gábor pártigazgató, Kövér László választmányi elnök, Semjén Zsolt KDNP-elnök és Lázár János irányításával zajlottak azok a beszélgetések, ahol külön-külön megkérdezték az egyéni jelölteket, hogy vállalják-e a vk-elnökséget.

Több ilyen találkozó is konfliktusos hangulatban zajlott, a pártvezetés képviselői ugyanis a portál forrásai szerint elutasítóan fogadták azokat a kritikákat, amelyek szerint ők nem akarják levonni a vereség tanulságait.

A portál azt írja, egy forrás szerint a miniszterelnök tavaly nyáron még arról beszélt, hogy egy választási vereség esetén végignézi majd a nyári foci-vébét, őszre pedig már számára kedvező politikai klíma alakul ki. Úgy vélte ugyanis, Magyar Péter annyira tapasztalatlan, hogy vele ellentétben nem fog tudni kormányozni. Orbán azonban azzal nem számolt, hogy a Tisza végül kétharmadot szerez, ezzel pedig nekiáll lebontani az Orbán-korszak hatalmi struktúráit.

A Direkt36 közel húsz, a párt működésére rálátó – a téma érzékenysége miatt névtelenséget kérő – forrással beszélgetve kutatta azt, hogy mi zajlott a Fideszen belül a választást megelőző egy évben. Ezekből a beszélgetésekből egyebek mellett az derült ki,

Magyar Péter az országjárásaival, számtalan beszédével, hosszú interjúival egyre nagyobb kihívás elé állította az őt árgus szemekkel figyelő fideszes csapatot. „Túlterheléses támadás volt” – mondta egy forrás arra utalva, hogy voltak olyan időszakok, amikor a stábnak naponta Magyar akár estébe nyúló sokórás megszólalásait kellett nyomon követnie. A csapat azonban nem talált Magyar mondataiban olyasmit, amit kiforgathattak, felhasználhattak volna ellene.

a kampánycsapat úgy vélte, a Tisza előnye behozható, ha a Fideszt megerősítik a közösségi médiában. A kampánystáb – a forrás szerint – érdemben nem foglalkozott azzal, milyen társadalmi elégedetlenség vezetett a Tisza megerősödéséhez. Ehelyett ezt a kérdést arra egyszerűsítették le, hogy az online térben hátrányban vannak. Ennek lefaragása érdekében hozták létre 2025 tavaszán a Fideszt a közösségi médiában támogató Harcosok Klubja (HK) nevű csoportot. Hamar kiderült azonban, hogy ezzel érdemi eredményt nem tudnak felmutatni.

ezt a problémát a kampánystáb is érzékelte. A miniszterelnök ezért 2025 júliusában a tusnádfürdői beszédében bejelentette, hogy létrehozzák a Digitális Polgári Köröket (DPK) a Fidesz támogatói számára. A kormánypárton belül tavaly őszre egyre többen lettek tisztában azzal, hogy a DPK nem működik. De fideszes források szerint a kampánycsapat a problémák ellenére is kitartott a DPK-k mellett. Egyrészt úgy vélték, még ez is jobb, mintha teljesen átengednék az online teret az ellenzéknek, másrészt a rendszer működtetésében részt vevő szereplők saját befolyásuk és pozícióik miatt is érdekeltek voltak a fenntartásában.

egy egyéni jelölt azt hozta fel, hogy a kampánystáb csak minimális önállóságot engedélyezett nekik. Példaként mesélte, hogy a napi szinten kötelezően előírt közel tíz posztba a stáb nem számolta bele a játszóterek átadásához hasonló bejegyzéseket, mivel azok nem a háborúról szóltak. A politikus ezt szóvá is tette a kampánycsapatban vezető szerepet betöltő Szentkirályi Alexandrának, aki erre reagálva azt közölte: „Cukimuki kampánnyal nem lehet nyerni.”

a miniszterelnök politikai igazgatója tavaly nyáron még magabiztosan vette át a kampány irányítását. Az inkább elméleti embernek ismert Orbán Balázstól azonban – a kampány működésére rálátó források szerint – idegen volt az új pozíciójával járó gyakorlati jellegű munka. Helyzetét pedig az is bonyolította, hogy a korábbi Fidesz-kampányok vezetői nehezen élték meg, hogy háttérbe szorultak. Egyre inkább kicsúszott az irányítás Orbán Balázs kezéből. Az Orbán-kormány egyik magas rangú tisztviselője szerint a miniszterelnök és Kaminski Fanny szerepe folyamatosan nőtt, idén márciustól pedig már ténylegesen ők határozták meg a kampány irányát.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Direkt36 megkeresésére azt írta, hogy Orbán „megértően” viszonyult Ferencz Orsolya kritikáihoz, Font Sándornak pedig „régi barátja és tisztelője”. Havasi „szamárságnak” nevezte, hogy Orbán a legrosszabb forgatókönyvnek azt tartotta, hogy ha el is veszti a választást, utána hamar vissza tud majd térni.