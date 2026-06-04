A Závecznél is 73 százalékon áll a Tisza a biztos pártválasztók körében, a Fideszt mindössze 20 százalék támogatja

Fidesz;közvélemény-kutatás;Publicus Intézet;Závecz Research;Tisza Párt;

2026-06-04 17:24:00 CEST

A konkrét számok szerint alapján a jelenlegi kormánypártnak 4,4 milliós a tábora, az elmúlt 16 évben kormányzó, április 12-én súlyos vereséget szenvedő elődjéé nem több mint 1,4 milliós. A Závecz számai megegyeznek a korábban lapunkban nyilvánosságra hozott Publicus-mérés adataival.

A biztos részvételt ígérő és pártot választók csoportjában a Tisza Párt támogatottsága 73 százalék, a Fidesz mindössze 20 százalékon áll – számolt be a Telex a Závecz Research csütörtökön megjelent közvélemény-kutatásáról. A felmérés szerint a Magyar Péter vezette kormánypártot jelenleg 4,4 milliónyian támogatják, míg Orbán Viktor ellenzékbe szorult alakulatának 1,4 milliósra szűkült a tábora. Ezek az adatok megegyeznek a Publicus Intézetnek a Népszava számára május közepén ismertetett felmérésnek számaival.

A Závecz május 27. és június 3. között készült kutatása alapján a teljes népességben 57 százalékon áll a Tisza, a Fidesznek ebben a kategóriában csupán 18 százalékos a támogatottsága. Ebben a kategóriában a megkérdezettek 19 százalékának nincs pártja, a Mi Hazánk 4, a DK és a Kutyapárt 1-1 százalékot ért el a teljes népességben, míg a biztos pártválasztóknál a kis pártok támogatottsága megegyezik a választáson elért eredményükkel (5-1-1 százalék).

Az elemzés alapján a rendszerváltás óta egy pártot sem támogattak annyian, mint most a Tiszát. Eddig a Fidesz tartotta ezt a rekordot a 2010-es választás után, akkor a biztos részvételt ígérő és pártot választók körében 62-68 százalékon volt a támogatottsága. Két és fél hete lapunk azt írta, hogy Orbán Viktor pártja nagyjából egymillió szavazót veszített a parlamenti választás óta, ezzel összedőlt a kártyavár, amelyet eddig Fidesznek hívtak, és amelyet egy alternatív valóság építése tartott össze.