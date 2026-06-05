Három országból nem jöhetnek vendégmunkások, törvénnyel fognak fellépni a gyűlöletpropaganda ellen – Ez volt a kormányszóvivői sajtótájékoztató

A beruházási és közlekedési miniszter a sajtótájékoztató vendége.Ursula von der Leyen bejelentette, hogy Magyarország megkaphat több mint 14 milliárd euró eddig befagyasztott támogatást, a magyar diákok újra részt vehetnek az Erasmusban
Vitézy Dávid;EU-s források;Magyar-kormány;
2026-06-05 10:05:00 CEST
A beruházási és közlekedési miniszter a sajtótájékoztató vendége.Ursula von der Leyen bejelentette, hogy Magyarország megkaphat több mint 14 milliárd euró eddig befagyasztott támogatást, a magyar diákok újra részt vehetnek az Erasmusban
A funkciója továbbra sem ismert.