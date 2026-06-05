Vitézy Dávid;EU-s források;Magyar-kormány;

2026-06-05 10:05:00 CEST

Három országból nem jöhetnek vendégmunkások, törvénnyel fognak fellépni a gyűlöletpropaganda ellen – Ez volt a kormányszóvivői sajtótájékoztató

Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter fog felelni a megszerzett EU-s források hazahozataláért. Minden egy helyen.