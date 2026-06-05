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Három országból nem jöhetnek vendégmunkások, törvénnyel fognak fellépni a gyűlöletpropaganda ellen – Ez volt a kormányszóvivői sajtótájékoztató

Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter fog felelni a megszerzett EU-s források hazahozataláért. Minden egy helyen.

A beruházási és közlekedési miniszter a sajtótájékoztató vendége.

A funkciója továbbra sem ismert.